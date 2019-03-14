Kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı Oltu’da 9.

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Oltu Kaymakamı Şenol Turan’ı ziyaret etti.

9. Kolordu komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, ilçeye gelerek Oltu Kaymakamı Şenol Turan’ı ziyaret etti. Tümgeneral Veli Tarakçı, Kaymakamlık makamı girişindeki şeref defterini yazdı. Tümgeneral Tarakçı, Kolordu armalı bir resim çalışması hediye etti kaymakam Turan’a hediye etti

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Oltu’ya gelen 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Oltu’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ziyaret ve inceleme programı kapsamında Oltu’ya gelen Tümgeneral Tarakçı Kaymakam Turan’dan ilçe hakkında bilgiler aldı.

Tümgeneral Veli Tarakçı ile bir süre görüşen Kaymakam Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Veli Tarakçı Paşa’ya ziyaretlerinin anısına Galatasaray armalı Oltu taşı tespih hediye etti.

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