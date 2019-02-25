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Kolombiya’ya kaçan Venezuelalı askerler: "Ailelerimizin güvenliğinden korkuyoruz"

Venezuela’da Kolombiya ve Brezilya’dan gelen insani yardımın taşınması sırasında Cumartesi günü yaşanan olaylar sırasında Kolombiya’ya kaçan Venezuelalı askerler, ailelerinin güvenliğinden korktuklarını ifade etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:41
Kolombiya’ya kaçan Venezuelalı askerler: "Ailelerimizin güvenliğinden korkuyoruz"

Venezuela’da Kolombiya ve Brezilya’dan gelen insani yardımın taşınması sırasında Cumartesi günü yaşanan olaylar sırasında Kolombiya’ya kaçan Venezuelalı askerler, ailelerinin güvenliğinden korktuklarını ifade etti.


Kolombiya ve Brezilya’dan gelen insani yardımı taşıyan iki kamyon, Cumartesi günü Venezuela’ya girdikten kısa bir süre sonra yakılmış, kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido taraftarları ve Venezuela güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Çıkan olaylar sırasında 100 fazla askerin Kolombiya’ya kaçtığı düşünülüyor.


Askerlerin bazıları Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimi altındaki ailelerinin güvenliğinden korktuklarını söyledi. Askerlerden biri yaptığı açıklamada, Maduro’ya sadık olan güvenlik güçlerinin ailesine saldırmalarından korktuğunu belirterek, "Yaptığım şey o an verdiğim en iyi karardı" dedi.


Devlet Başkanı Maduro, Cumartesi günü güvenlik güçlerini ABD tarafından gönderilen gıda ve ilaç yardımlarının ülkeye girmesi engellemek için komşu Brezilya ve Kolombiya sınırlarındaki yollar ve köprülere gönderdikten sonra gerginlikler yükselmişti.


Venezuela güvenlik güçleri çeşitli geçiş noktalarında gönüllülere ve askerlere ve çevik kuvvet polisine taş atan protestoculara gaz bombası atmıştı. Kolombiya’ya kaçan başka bir asker ise bir gün sonra başka bir kilisede kaçaklarla karşılaştıklarını dile getirdi.


Birçok kişinin bölgeye dövülmüş ve yaralı halde geldiğini söyleyen kilisenin papazı, kaçan askerlerin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle kendi insanlarına ateş ettikleri için şoke olduklarını ifade etti. Papaz, kaçakların vatanlarında değişiklik istediklerini çünkü çocuklarının yemeğe ihtiyacı olduğunu söylediklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:41
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