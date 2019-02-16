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Kolombiya'nın Venezuela sınırında "insani yardım" konseri düzenlenecek

İngiliz iş adamı Branson'un sponsor olduğu konser, ABD'nin yolladığı ve Venezuela muhalefetinin 23 Şubat'ta ülkeye sokmaya çalışacağı insani yardım malzemelerinin toplandığı Kolombiya kenti Cucuta'da 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek- Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque:- "Bu büyük konseri Venezuela'daki özgürlük için dünyayı ve kaynakları harekete geçirmek, bağışa davet etmek amacıyla düzenleyeceğiz"

16 Şubat 2019 Cumartesi 05:33
Kolombiya'nın Venezuela sınırında "insani yardım" konseri düzenlenecek

CARACAS (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela'ya gönderilmeye çalışılan insani yardım malzemelerinin toplandığı sınır kenti Cucuta'da 22 Şubat'ta büyük bir konser düzenleneceğini belirtti.

ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdüren Duque ile Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bulunan ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Duque'nin Instagram hesabından yapılan canlı yayında konuştu.

Her iki ismin de ABD'nin Cucuta'ya yolladığı insani yardım malzemelerinin Venezuela'ya sokulması için mücadele edeceklerini dile getirdikleri görüşmede, aynı kentte büyük bir konser düzenleneceği açıklandı.

Duque, İngiliz iş adamı Richard Branson'un sponsor olduğu konsere ilişkin, "Bu büyük konseri Venezuela'daki özgürlük için dünyayı ve kaynakları harekete geçirmek, bağışa davet etmek amacıyla düzenleyeceğiz." dedi.

Guaido da insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu vurgularken, ülkesinde "300 bin kişinin ölüme mahkum" olduğu savını yineledi.

- Guaido'dan askere 8 gün süre

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesince desteklenen Guaido, ülkesinde katıldığı bir programda da insani yardım konusunda güvenlik güçlerine "anayasanın yanında yer almaları" çağrısını tekrarladı.

Söz konusu malzemelerin ülkeye girmesi planlanan 23 Şubat tarihini işaret eden Guaido, "Satır aralarından konuşmuyoruz. Anayasanın yanında pozisyon almaları için 8 günleri var." dedi.

- Devlet Başkanı Maduro'dan tepki

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Caracas'ın güneydoğusundaki Bolivar kentinde katıldığı bir etkinlikte, insani yardıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaptırımlara işaret eden ve ülkesinin 30 milyar dolarının "çalındığını" söyleyen Maduro, "Bu bir aptal avı. Çürümüş ve bozulmuş gıdayla gösteri yapıyorlar." ifadesini kullandı.

- "İnsani kriz ve yardım" tartışmaları

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" iddiaları, ABD ve batıdan destek alan muhalefet ile hükümet arasındaki kavganın en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede bir insani kriz olduğunu ve konuyu 3 bölgeden uluslararası yardım getirerek çözeceklerini öne sürmüştü.

Guaido, salı günü düzenlenen mitingde de Kolombiya ve Brezilya'da toplanan yardımları, 23 Şubat'ta ülkeye sokmaya çalışacaklarını açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da hafta içi yaptığı açıklamada, Venezuela'nın kuzeyindeki Karayip Denizi'nde ülkesine bağlı Curacao Adası'nın ABD yardımları için toplanma bölgesi olacağını kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 05:33
  1. Cucuta
  2. Kolombiya
  3. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque
  4. Venezuela
  5. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  6. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  7. Venezuela'daki siyasi kriz

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