Kolombiyalı dansçıların bilet sorunu çözüldü

BOGOTA / İSTANBUL (AA) - Paraları olmadığı için 13 gündür Atatürk Havalimanı'nda bekleyen Kolombiyalı dansçılara, sanatçı Haluk Levent'in girişimleri ve THY'nin desteğiyle uçak bileti alındı.

Geçen yaz bir otelde çalışmak için turizm acenteleri aracılığıyla geldikleri Antalya'da işverenle yaşadıkları anlaşmazlık sonucu işi bırakan, önceki hafta memleketlerine gitmek için havalimanına gelen 12 kişilik gruptaki 5 dansçı, kendi imkanlarıyla bilet alıp ülkelerine döndü.

Bilet alamayan yedi dansçının Atatürk Havalimanı Gidiş Terminali'nde kalmaya başlamasına ilişkin haberler üzerine, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), yetkililerle iletişime geçti.

Koltuk ve zemine serilen karton üzerinde uyuyan Kolombiyalı dansçıların yemek ihtiyaçları Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin'in talimatıyla karşılandı.

Dün gece havalimanda dansçıları ziyaret eden Haluk Levent, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ile de görüştü.

THY'nin kolaylık sağlamasının ardından dansçıların Kolombiya'ya gidiş biletleri temin edildi.

Kolombiyalı dansçılar, ülkelerine dönecekleri güne kadar kalacakları otele yerleştirildi





- THY indirim yaptı, Levent'in iş adamı arkadaşları biletleri aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile havalimanında bekleyişlerini sürdüren dansçılara bilet temin edildiğini duyuran Haluk Levent, AA muhabirine süreci anlattı.

Kolombiyalı dansçıların durumunu haberlerde görünce Atatürk Havalimanı'na gittiğini aktaran Levent, şunları söyledi:

"Hemen Antalya'daki turizmci iş adamı arkadaşlarımı arayıp, bu durumun ülkemizin imajı için iyi olmadığını söyledim, bilet alınması konusunda yardımcı olmalarını istedim. Daha sonra THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ile görüştüm. Üstün ilgileneceğini söyledi. Birkaç saat içinde koordinasyonu sağladık ve harekete geçtik. THY bilet fiyatları için çok iyi bir indirim yaptı. İş adamı arkadaşlarım da biletleri satın aldı. Kolombiyalılara, uçuş saatine kadar konaklayacakları oteli de ayarladık."

Haluk Levent, Kolombiyalı gençleri ülkelerinde ziyaret etmek istediğini, tüm Kolombiya halkına sevgilerini yolladığını dile getirdi. Kolombiyalı dansçıların, biletlerinin alındığını öğrendikten sonra sevinçten ağladıklarını belirten Levent, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmak istemediğini ifade etti.

Dansçılara yardım eden havalimanı çalışanı Mehmet Fatih Ömürlüoğlu ise Kolombiyalı dansçılar için seferber olduklarını söyledi.

Bazı arkadaşların evden yemek getirdiğini kaydeden Ömürlüoğlu, "Geldiklerinde çok kötü durumdalardı. Yardım etmek için onların dilleri ve dinlerinin farklı olması önemli değil. Yaşları da çok küçük. Geldiklerinde psikolojik olarak da kötüydüler. İki hafta banyo yapamadılar. Arkadaşımız önceki gün onları Florya'daki bir hamama götürdü." diye konuştu.

Ömürlüoğlu, dün akşam dansçıların sorunlarının çözüldüğünü öğrenince çok sevindiği belirtti.

Haluk Levent ile AHBAP'a teşekkür eden Ömürlüoğlu, "Biz ön ayak olduk ama o olmasaydı bu çocuklar belki 2 ay daha burada kalabilirlerdi." dedi.