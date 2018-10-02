Kolombiya'dan örnek uygulama: 'İçiciyim' diyen bile kurtulamayacak!

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, imzaladığı kararname ile uyuşturucu kullanıcılarının, "kişisel doz" olarak belirlenen miktarlarda uyuşturucu madde taşıma serbestisini kaldırdı.

Kolombiya’da kişilerin, belirli miktarda uyuşturucu bulundurabilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi kaldıran kararname, başkent Bogota’daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino’da, Duque ve hükümetinin bazı bakanlarının imzasıyla yürürlüğe girdi.

"Çocuklarımızı ve ailelerimizi korumak görevimiz"

Duque burada yaptığı açıklamada uyuşturucu satışının ve kullanımının artık liselere, üniversitelere ve parklara kadar yayıldığına dikkati çekti.

Bu durumun son yıllarda katlanarak arttığını ve buna kayıtsız kalamayacaklarını vurgulayan Duque, “Hükümet olarak, çocuklarımızı, gençlerimizi ve onların ailelerini korumak ve savunmak hem görevimiz hem de sorumluluğumuzdur.” dedi.

Uyuşturucuyla mücadele seçim vaatleri arasındaydı

Ülkedeki uyuşturucu kullanımını azaltmak amacıyla yapıldığı belirtilen düzenleme, Duque’nin seçim vaatleri arasındaydı.

Kararname ile güvenlik güçlerine miktarına bakılmaksızın ele geçirilen uyuşturucu maddeye el koyma ve taşıyıcıya para cezası verme yetkisi tanıyor.

1986'da 'kişisel doz'un önü açılmıştı

Kolombiya’da 1986'da yapılan yasal düzenleme ile şahısların 20 gram marihuana, 1 gram kokain, 2 gram metakualon gibi uyuşturucu maddeleri "kişisel doz" olarak taşımasının önü açılmış, Yüksek Adalet Mahkemesi de 2014'te görülen bir davada yine bu durumun lehine karar almıştı.

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un 2016'da çıkardığı başka bir kararnamede ile uyuşturucu maddelerin kamuya açık alanlarda kullanılması yasaklanmıştı.

Son kararname Duque’nin yanı sıra Savunma Bakanı Guillermo Botero, Adalet Bakanı Gloria Maria Borrero ve İçişleri Bakanı Nancy Patricia Gutierrez tarafından imzalandı.

Türkiye'de 'kişisel doz' ne kadar?

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 16-19 Mayıs 2013 tarihli hukuki müzakare toplantı tutanağı ile uyuşturucu madde kişisel kullanım miktarı/sınırı konusunda aşağıdaki görüşü ifade etmiştir:

Yaygın uygulama kriterlerine göre, her ne kadar mahkemelerde yıllık 1 kg. Esrar bulundurmanın kişisel ihtiyaç miktarı olarak bilinse bile son zamanlarda uyuşturucu madde nakletme ve ticaret suçlarında daha küçük miktarlar taşınarak bu suç işlendiği için yıllık net 600-700 gram üzerindeki esrar maddesinin ticaret amacıyla bulundurma olarak Yargıtay’ca benimsediği gözlemlenmiştir.