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Kolombiya'dan Maduro'ya karşı skandal çağrı! "Asker harekete geçmeli"

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez, "Venezuela'nın askerleri, şeffaf bir seçim yapılması için Maduro ve rejimine karşı harekete geçmeli" dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 00:05
Kolombiya'dan Maduro'ya karşı skandal çağrı! "Asker harekete geçmeli"

Kolombiya'nın eski devlet başkanlarından Alvaro Uribe Velez, Venezuela ordusuna Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetine isyan etmeleri çağrısında bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin partisi sağcı Demokratik Merkezin lideri ve eski Devlet Başkanı Uribe, sosyal medya hesabından Venezuela'daki askerlere yaptığı darbe çağrısını yineledi.

Uribe, "Venezuela'nın askerleri, şeffaf bir seçim yapılması için Maduro ve rejimine karşı harekete geçmeli. İnsani krizin derinleşmesini durduracak, terörizmden ve daha fazla şiddet riskinden kaçınacak yeni bir demokratik hükümet kurulmalı." ifadelerini kullandı.

Uribe, sene başında Venezuela İçişleri Bakanlığına helikopterle saldıran Oscar Perez'in güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinin ardından yaptığı açıklama da darbe çağrısında bulunmuştu.

"Venezuela ordusu, Maduro'nun, vatandaşlarını öldürmeye devam etmesine seyirci kalmak ya da (Maduro'nun) bir kenara atılmasını sağlamak konusunda söz sahibidir." ifadelerini kullanan Uribe, geçen yıl temmuzayında yaptığı bir konuşmada da "Umarım Venezuela silahlı kuvvetleri, Maduro'yu kenara çekilmeye zorlar." sözlerini sarf etmişti.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 00:05
  1. Venezuela
  2. Maduro
  3. Nicolas Maduro
  4. Alvaro Uribe Velez
  5. Kolombiya

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