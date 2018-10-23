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Kolombiya'da Venezuelalı dehşeti! 174 kişi öldürüldü

Kolombiya Adli Tıp Kurumunun hazırladığı rapora göre, bu yıl 174 Venezuelalı'nın ülkede öldürüldüğü açıklandı.

23 Ekim 2018 Salı 18:49
Kolombiya'da Venezuelalı dehşeti! 174 kişi öldürüldü

Kolombiya’da bu yıl başından eylül ayına kadar 174 Venezuelalı cinayet kurbanı oldu.

Kolombiya Adli Tıp Kurumunun hazırladığı rapora göre, yılbaşından Eylül 2018'e kadar 174’ü cinayet, 22’si intihar, 60’ı trafik kazası ve 54’ü de diğer kazalarda olmak üzere 310 Venezuelalı hayatını kaybetti.

Ülkede geçen yıl aynı dönemde yaşamını yitiren Venezuelalı sayısının 90 olduğu kaydedilen raporda, cinayete kurban gidenlerin sayısının ise 39 olduğu aktarıldı.

2017'de Venezuelalı 13 kadın cinayete kurban giderken, 2018'de Venezuelalı 56 kadın öldürüldü.

Ülkelerindeki siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık bir milyon Venezuelalı'nın Kolombiya'ya göç ettiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:49
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