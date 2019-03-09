Kolombiya’da uçak düştü Kolombiya’da bir uçağın düşmesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya’da bir uçağın düşmesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya’nın San Sos del Ravivari ve Villavicencio kentleri arasında uçuş yapan bir uçak henüz belirlenemeyen nedenle düştü. İlk belirlemelere göre kazada en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kolombiya polisi, düşen uçakta bulunan en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, kazadan kurtulan olmadığını açıkladı. Kaza öncesi uçaktan saat 10.40 sularında acil durum bildirimi yapıldığı ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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