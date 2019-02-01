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Kolombiya'da Türk profesörü öldüren şüpheliler yakalandı

Türk Prof. Dr. Ramazan Gençay'ı Kolombiya'da öldüren üç şüpheli Medellin kentinde gözaltına alındı

01 Şubat 2019 Cuma 11:46
Kolombiya'da Türk profesörü öldüren şüpheliler yakalandı

ANKARA (AA) - Kolombiya'da Türk profesör Ramazan Gençay'ı öldürdüğünden şüphe edilen üç kişi yakalandı.

Kolombiya basınına göre, Gençay'ın cinayetinden sorumlu tutulan 2'si kadın 3 kişi, Kolombiya Özel Kuvvetlerinin Medellin kentinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Yakalanan üç kişinin, iki Kolombiyalı profesörün cinayetinin de şüphelisi olduğu öğrenildi.

Savcılığın iddianamesinin kabul edilmesi için hukuki sürecin, 7 Şubat'ta düzenlenecek oturumla başlaması bekleniyor.

Konferans için gittiği Kolombiya’da 6 Aralık 2018'de kaybolan Gençay'ın cesedi, 24 Aralık'ta bir dere kenarında bulunmuştu.

Polis, Gençay'ın bir grup kadın tarafından içeceğine "skopolamin" adlı uyuşturucu katılarak öldürüldüğünü düşünüyor. Latin Amerika'da hırsız ve fuhuş çeteleri "zombi ilacı" ya da "şeytanın nefesi" diye tanınan toz şeklindeki uyuşturucuyu sık sık kullanıyor.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:46
  1. Kolombiya
  2. Ramazan Gençay

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