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Kolombiya'da Toprak Kayması: 11 Ölü

Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.

11 Ekim 2018 Perşembe 19:22
Kolombiya'da Toprak Kayması: 11 Ölü

Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Bogota'nın kuzey batısındaki Caldas Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği'nin (UNGRD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marquetalia kasabasında gece bastıran sağanak yağışlar nedeniyle toprak kayması yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 11 kişinin öldüğü ifade edildi, kayıp sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Bazı evlerin yıkıldığı bölgeden şimdiye kadar 23 kişinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya'da eylül ayında başlayan ve aralık ortalarına kadar süreceği değerlendirilen ikinci yağmur sezonu tüm ülkede etkili oluyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 19:22
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