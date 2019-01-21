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Kolombiya’da "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşü

Kolombiyalılar başkent Bogota'da ELN mensubu bir teröristin düzenlediği terör saldırısını protesto etmek ve hayatını kaybedenleri anmak için ülkenin birçok kentinde sokaklara çıktı- Bogota'daki yürüyüşe Devlet Başkanı Duque ve ELN ile müzakereleri başlatan Nobel Barış Ödüllü eski Devlet Başkanı Santos da katıldı

21 Ocak 2019 Pazartesi 00:13
Kolombiya’da "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşü

BOGOTA (AA) - Başkent Bogota'da düzenlenen ve 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı araç saldırısını protesto etmek için Kolombiya genelinde "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşleri yapıldı.

Bogota'daki General Santander Polis Okuluna, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in 17 Ocak'ta düzenlediği terör saldırısında ölenleri anmak için düzenlenen yürüyüşlere birçok kentte, Devlet Başkanı Ivan Duque'den eski devlet başkanlarına, muhalif isimlerden sanatçılara kadar binlerce Kolombiyalı sokaklara çıktı.

Kolombiya bayrağı, beyaz mendiller, çiçekler ve terörizm karşıtı pankartlar taşıyan Kolombiyalılar, Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellin gibi kentlerin önemli caddelerini ve meydanlarını doldurdu.

Son dönemdeki öğrenci protestolarından çok daha kalabalık olduğu gözlenen Bogota'daki "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşüne Duque, Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, bakanlar ve muhalif siyasetçiler katıldı.

Yürüyüşe, ELN ile müzakereleri başlatan Nobel Barış Ödüllü eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da katılırken, bazı Kolombiyalılar Santos'a yoğun ilgi gösterdi ve fotoğraf çekildi.

Kolombiyalılar, kentin merkezindeki Ulusal Park'tan tarihi Bolivar Meydanı’na kadar süren yürüyüşte terörizm ve özellikle ELN karşıtı sloganlar atarken, yol boyunca güvenlik önlemleri alan polislere yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Bazı polislerin duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadıkları gözlenen yürüyüşe, ELN ile müzakere edilmesini isteyen ve özellikle son dönemde birçok toplum liderinin suikaste kurban gitmesine dikkat çeken muhalifler de katıldı.

Herhangi bir olayın yaşanmadığı "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşü, Bolivar Meydanı'nın doğu tarafındaki Kolombiya Başpiskoposluk Katedrali'nde düzenlenen ayinle sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 00:13
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