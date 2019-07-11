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Kolombiya’da taksicilerden Uber protestosu

Taksiciler başkent Bogota ile birçok kentte Uber ve diğer taşımacılık uygulamalarını protesto etti

11 Temmuz 2019 Perşembe 06:44
Kolombiya’da taksicilerden Uber protestosu

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da taksiciler, ülke genelinde yaptıkları eylemlerle Uber ve diğer taşıma uygulamalarını protesto etti.

Başkent Bogota’nın yanı sıra Medellin, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Santander gibi büyük şehirlerde müşteri almayan ve trafiği yavaşlatan binlerce taksici, Uber ve benzeri uygulamaların yasaklanmasını istedi.

Bogota’daki protestolarda taksiciler kentin en işlek bulvar ve caddelerinde konvoylar oluştururken polis trafiği tamamen durduran taksicilere ceza yazdı.

Bu arada protesto eylemlerine katılmayan bazı taksiciler meslektaşlarının saldırısına uğradı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gerginlikler sırasında çalışan taksilere zarar verildi.

Kolombiya’da yasal olmamasına rağmen Uber’in yanı sıra Beat ve Cabify gibi bazı uygulamalar aracılığı ile taşımacılık yapılıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 06:44
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