Kolombiya’da son iki haftada binlerce insan yerlerinden edildi

Kolombiya’nın kuzeyindeki Cordoba ve kuzey batısındaki Antioquia bölgelerinde silahlı grupların çatışmaları yüzünden sadece 2 haftada 2 binden fazla insan yerlerinden edildi.

Kolombiya, bugün Ulusal Mağdurlar Günü’nde 60 yıl süren savaştan etkilenen 9 milyon insanı anıyor. Ülkedeki savaş yüzünde 7 buçuk milyona yakın insan evlerinden edilirken, 5 milyon civarı insan ise insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kolombiya’daki Norveç Mülteci Konseyi’nin (NRC) Kolombiya Direktörü Christian Visnes konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Barış anlaşmasına rağmen, silahlı gruplar tarafından kontrol edilen bölgelerde Kolombiya’da güvenliğin garanti edilemediğini görüyoruz. Sonuç olarak, insanlar evlerinden kaçmaya, yoksulluk ve ıstıraba düşmeye devam ediyor. Hükümet, şiddet içeren çatışmalardan etkilenen ve muhtaç sivillerin gözardı edilmemesini, kenara atılmamasını ve mahrum bırakılmamasını sağlamaktan hala uzaktır" dedi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin yakın tarihli bir raporuna göre, Kolombiya’nın birçok yerindeki güvenlik durumu kötüleşti ve durum FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) ile yapılan barış anlaşmasının 2016’da imzalanmasından beri şimdi daha da karmaşık.

Yerlerinden edilen Kolombiyalılar hayatlarını yeniden başlatmak için yeterli yardımı alamıyor. Yıllarca göç ettirilen birçok kişi hala yeterli konut, istihdam ve hizmetlere erişme mücadelesi veriyor. Visnes, "Hükümet, yerinden edilmiş kişilerin insanca muamele görmesini sağlamak ve ihtiyaç duydukları desteği almak için derhal harekete geçmelidir. Mevcut yönetim ayrıca, Kolombiya genelinde kalıcı barışı sağlamak için barış anlaşmasında kararlaştırıldığı gibi, mağdurların Kongre’deki sandalyelerini de garanti etmelidir" dedi.