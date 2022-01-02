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Korona Virüs Kolombiya'da son 24 saatte 12 bin 415 vaka tespit edildi
Korona Virüs

Kolombiya'da son 24 saatte 12 bin 415 vaka tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 24 saatte 12 bin 415 kişinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 07:48:00 -
Kolombiya'da son 24 saatte 12 bin 415 vaka tespit edildi

Ülkede 4'üncü dalganın etkili olduğu bugünlerde 25 Haziran'dan bu yana bir günde en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığından paylaşılan verilere göre, salgın nedeniyle 44 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 129 bin 986'ya çıktığı ülkede, vaka sayısı da 12 bin 415 artarak 5 milyon 169 bin 855'e çıktı.

Ülkede aktif vaka sayısı 47 bini geçerken yatak doluluk oranı ise yeniden yükselişe geçti.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Direktörü Julian Fernandez 31 Aralık'taki açıklamasında, vaka sayısının artacağını vurgulayarak, vatandaşlardan ulusal aşı kampanyasına katılmasını istemişti.

Aşı durumu

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 75'ine 1'inci doz, yüzde 54'üne 2'nci doz ve yüzde 5,4'üne ise 3'üncü doz aşı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

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