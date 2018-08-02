0553 313 94 23

Kolombiya'da şiddet olayları: 260 bin kişi öldü

Kolombiya Ulusal Tarihi Bellek Merkezi'nin raporuna göre, ülkede gerilla hareketiyle bağlantılı şiddet olaylarında 260 bin kişi hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 22:25
Kolombiya'da şiddet olayları: 260 bin kişi öldü

Kolombiya'da 60 yılda gerilla hareketiyle bağlantılı şiddet olaylarında 260 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kolombiya Ulusal Tarihi Bellek Merkezi, cinayet, katliam ve terörist saldırılar dahil ülkede 60 yıl süren şiddet olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin en kapsamlı sayımı içeren bir rapor yayınladı.

Uzmanların, yüzlerce enstitünün yardımı ve 10 binden fazla belgenin tetkiki sonucu elde ettiği bulgular, ülkede 60 yılda yaşanan şiddet olaylarında 260 bin kişinin öldüğünü ortaya koydu.

Raporda, bu dönemde kaybolan 80 bin kişinin büyük bölümünden haber alınamadığı, yaşamını yitiren 260 bin kişiden 37 bininin kaçırıldığı, 15 bin 700'ünün cinsel saldırıya uğradığı ifade edildi.

Şiddet olaylarında ölenlerin büyük bölümünü sivillerin oluşturduğu, katillerin çoğunluğunun Marksist gerillalar ya da gerillalar le savaşan paramilis gruplar olduğuna işaret edildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, bu "şok edici" sayıların, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) gibi örgütlerle barışa yönelik çalışılmasının öneminin altını çizdiğini söyledi.

Rapora, Kolombiya'da 1948-1958 yılları arasında yaşanan siyasi şiddet olaylarının dahil edilmediği kaydedildi. Bu dönemde ülkede 200 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 22:25
  1. Kolombiya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal yüksekten uçtu! 6-0
    1. Kartal yüksekten uçtu! 6-0
    2. İzmir'de otomobil ile minibüs..
    3. Tokat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
    4. ABD'nin yaptırım kararına Ruslardan..
    5. Fransa mahkemesinden şok karar! Faslı..
    6. Nusaybin'i terörden temizleyen Levent..
    7. FETÖ davasında karar açıklandı
    8. Yemenliler futbol oynarken bir anda..
    9. Küçük hayvanseverlerden büyük davranış
    10. Kolombiya'da şiddet olayları: 260 bin..
    11. Sapkın eşcinsel dolar 5 TL olunca yine..
    12. Horozları Koruma Derneği'nden Trump'a..
    13. Terör devleti İsrail'den aktivistlere..
    14. Samanyolu'nun ablası görüntülendi
    15. "Beyaz Saray" tercümesi "Beyaz Ev"..
    16. Tokat'ta feci kaza! 2 ölü 4 yaralı
    17. Ölen Rus turistle ilgili yeni gelişme
    18. Yemen'e hava saldırısı: Çok sayıda ölü..
    19. Flaş gelişme! Golcü oyuncu Beşiktaş..
    20. Terim-Kebapçı gerilimine TFF'den..
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak