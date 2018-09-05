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Kolombiya'da rehin tutulan 19 kişi hakkında flaş gelişme!

Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Arauca bölgesinde, Ulusal Kurtuluş Ordusutarafından kaçırılan 3 askerin serbest bırakıldığı açıklandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 22:45
Kolombiya'da rehin tutulan 19 kişi hakkında flaş gelişme!

Kolombiya hükümeti ile yürüttüğü müzakereler belirsizliğini koruyan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) elinde tuttuğu 19 rehineden 3’ünü serbest bıraktı.

Hükümetin dün rehineleri serbest bırakması için 3 gün süre tanıdığı yasa dışı silahlı sol örgüt ELN, 8 Ağustos’ta ülkenin Venezuela sınırındaki Arauca yönetim bölgesinde kaçırdığı 3 askeri serbest bıraktı. 

Örgüt üyelerinin Tame kenti kırsalında kaçırdığı rehineler, ülkede hak ihlalleri konusunda çalışmalar yürüten resmi kamu denetçiliği kurumu Defensoria del Pueblo ile Kolombiya’daki Katolik Kilisesi yetkililerince oluşturulan İnsani Komisyon'a teslim edildi.

ELN, sosyal medya hesaplarından rehinelerin serbest bırakıldığını duyururken Defensoria del Pueblo da teslim aldığı askerlerin fotoğraflarını yayımladı. 

Kolombiya’daki Yüksek Barış Komisyonu Sorumlusu Miguel Ceballos, dün yaptığı açıklamada ELN’nin barışa gönüllü olduğunu göstermesi için elindeki rehineleri 3 gün içinde serbest bırakması çağrısında bulunmuştu.

HÜKÜMET 7 EYLÜL'DE KARAR VERECEK

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador’un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba’nın başkenti Havana’ya taşınmıştı. 

Yeni Devlet Başkanı Duque, göreve başladığı 7 Ağustos’ta durumu değerlendireceğini ve müzakerelerin devam edip etmeyeceğine bir ay içinde karar vereceğini söylemişti. 

Örgütün elinde bazıları 2002’den bu yana tutulan ve bir kısmı güvenlik görevlisi olan yaklaşık 20 rehine bulunduğu değerlendiriliyor.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 22:45
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