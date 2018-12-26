0553 313 94 23

Kolombiya’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 8 ölü

26 Aralık 2018 Çarşamba 23:56
Kolombiya’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 8 ölü

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da köylüleri kent pazarına götüren otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 8 kişi öldü.

Ülkenin orta kesimindeki Boyaca yönetim bölgesine bağlı San Mateo kenti kırsalından aldığı yolcularını şehir pazarına taşıyan ve çok eski olduğu belirtilen otobüs, Guayabal mezrasında derinliği 150 metreyi aşan uçuruma henüz bilinmeyen bir nedenle yuvarlandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, kazada 19 yolcudan 8’i hayatını kaybetti, 11 yaralı ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kolombiya Sivil Savunmasının bölgedeki yöneticilerinden Luis Felipe Perez Torrado da basına yaptığı açıklamada, otobüsün çok eski olduğuna dikkati çekti.

Devlet Başkanı Ivan Duque ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Halka araçlarını iyi durumda tutabilmeleri için bakımlarını yaptırmaları ve kurallara uymaları çağrısında bulunan Duque, ayrıca yetkililere trafik kontrollerinin artırılması talimatı verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 23:56
  1. Kolombiya
  2. otobüs kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da eğitime kar engeli
    1. Adıyaman'da eğitime kar engeli
    2. BABADER'den velayet açıklaması:..
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2018
    4. Yemen'de "Yeniden Düzenleme..
    5. Çavuşoğlu Türkmenistanlı mevkidaşıyla..
    6. Kolombiya’da otobüs uçuruma..
    7. Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden..
    8. Diriliş Ertuğrul Artuk Bey diziden mi..
    9. Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
    10. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail..
    11. Cengiz Aytmatov için Kastamonu'nda..
    12. Ankara'da yarın okullar tatil mi?
    13. Ordu'da eğitime kar engeli
    14. İsrail parlamentosu erken seçim için..
    15. Suriye sınırına sevkiyat sürüyor...
    16. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
    17. Yanan evini gözyaşları içinde izledi
    18. Bayburt'ta eğitime kar engeli
    19. İşverenden sendika baskısı! İstediği..
    20. Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı