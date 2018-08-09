Kolombiya'da isyan! 3 asker kaçırıldı
Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, silahlı ve isyancı bir grup olan Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun 3 askeri kaçırıldığı bildirildi.09 Ağustos 2018 Perşembe 21:46
Kolombiya ordusu 3 askerin, hükümet ile barış görüşmelerini sürdüren silahlı isyancı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) üyesi olduğu sanılan kişilerce kaçırıldığını duyurdu.
Kolombiya ordusu, ELN'nin yoğunlukta olduğu Arauca şehrinde mesaisi bitmiş, otobüse binmekte olan 3 askerin kaçırıldığını bildirdi.
Kaçırılan askerlerin sivil kıyafetli ve silahsız olduğu kaydedildi.
Yetkililer, isyancı grubun geçen hafta da Choco şehrinde 3 polis ve 1 askeri kaçırdığını açıklamıştı.
Kolombiya ve ELN arasındaki görüşmeler Küba'nın başkenti Havana'da yürütülüyor.
Hükümet ile ELN arasındaki barış müzakereleri, Küba'nın yanı sıra Brezilya, Şili, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyor.
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