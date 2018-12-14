Kolombiya'da hükümet ve öğrenciler anlaştı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da hükümet ve yaklaşık 70 gündür protestolarına devam eden öğrenciler, yükseköğretime daha fazla kaynak ayrılması konusunda anlaşmaya vardı.



Devlet Başkanı Ivan Duque, kamu üniversitelerine daha fazla mali kaynak ayrılması için günlerdir protesto yürüyüşlerine devam eden öğrencilerle, uzun süren müzakereler sonucu varılan anlaşmayı başkent Bogota’da imzaladı.

İmza sonrası açıklama yapan Duque, taraflara teşekkür etti, tarihi ve sorumlu bir anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Anlaşmaya göre, yükseköğretime ayrılan mali kaynak 4,5 trilyon pesoyu (1 milyar 420 milyon dolar) aşacak. Bu meblağın 1,3 trilyon pesoluk (420 milyon dolardan fazla) kısmı ise doğrudan kamu üniversiteleri için kullanılacak.

Kolombiya'da ekim ayı sonundan bu yana bazı kentlerde genel eğitim grevi ve protesto yürüyüşleri düzenlenmiş ve öğrenci ve polis arasında olaylar çıkmıştı.