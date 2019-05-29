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Kolombiya'da FARC liderinin serbest bırakılması kararı

Yüksek Mahkeme, bir yıldır tutulduğu cezaevinden 17 Mayıs'ta çıkışından birkaç dakika sonra "uyuşturucu ticaretine" ilişkin yeni deliller olduğu gerekçesiyle Başsavcılık tarafından yeniden gözaltına alınan Santrich'in derhal serbest bırakılmasını istedi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:34
Kolombiya'da FARC liderinin serbest bırakılması kararı

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da Yüksek Mahkeme serbest kaldıktan birkaç dakika sonra başsavcılıkça yeniden gözaltına alınan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol ismi Jesus Santrich’in derhal serbest bırakılmasına karar verdi.

Geçen yıl uyuşturucu ticaretinden girdiği cezaevinde geçirdiği bir yılın ardından Özel Barış Yargısı (JEP) mahkemesince verilen kararla dışarı çıkan fakat birkaç dakika sonra yeni deliller ışığında Başsavcılık tarafından yeniden gözaltına alınan ve iki haftadır nezarethanede tutulan Santrich’in imdadına Yüksek Mahkeme yetişti.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan Santrich’in serbest bırakılması ve yargılamasının kendi bünyelerinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

- Süreç

FARC'ın siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün (FARC) barış anlaşması gereği Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında olan Santrich geçen yıl 9 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanarak La Picota Cezaevine yollanmıştı.

Santrich'in tutuklanması ve süreç sonunda ABD'ye gönderilme ihtimali, barış anlaşmasında krize neden olmuş ve gelişmeler üzerine örgütün ağır toplarından Ivan Marquez Kolombiya Kongresine girmeyi reddetmiş ve izini kaybettirmişti.

Bu süreçte Anayasa Mahkemesi JEP'ten dosyayı incelemesini ve suçun barış anlaşmasından önce mi sonra mı işlendiğini tespit etmesini istemiş, JEP ise 3 gün önce davayı neticeye bağlayarak Santrich'in ABD'ye gönderilmesinin uygun olmadığına ve serbest bırakılmasına karar vermişti.

Santrich'i ısrarla ABD'ye göndermek istediği bilinen Başsavcı Nestor Humberto Martinez, JEP'in kararı sonrası görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

"JEP'in hukuk devletine meydan okumasını desteklemeyeceğim." ifadeleri ile görevi bırakan Martinez'e en çarpıcı destek de yine ABD'den gelmiş, bu ülkenin Bogota'daki Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Martinez için "gerçek bir vatansever" ifadesi kullanılmıştı.

- Santrich

Kamuoyunda gerçek ismiyle pek bilinmeyen ve yaşadığı görme bozukluğundan dolayı sürekli güneş gözlüğü takan Santrich, 21 yaşında katıldığı FARC'ın sembol isimlerinden biri haline gelmiş, örgütün siyasi partisi FARC'ın da Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında yer almıştı. 

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:34
  1. Jesus Santrich
  2. Kolombiya
  3. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC)
  4. Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC)

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