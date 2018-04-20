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Kolombiya'da ELN ve EPL çatıştı

San Calixto kırsalında bir kez daha ateşlenen silahlar iki sivilin yaşamını yitirmesine, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bazı kişilerin yaralanmasına yol açtı.

20 Nisan 2018 Cuma 08:57
Kolombiya'da ELN ve EPL çatıştı

Kolombiya'da yasa dışı sol silahlı gruplar Ulusal  Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Halk Kurtuluş Ordusu (EPL) arasında çıkan çatışmada iki  sivil öldü.  

Venezuela sınırına yakın bölge Catatumbo'da koka üretimi ve yasa dışı  sınır geçişlerini kontrol etmek ülkedeki iki isyancı silahlı sol grup ELN ile  "Los Pelusos" olarak da bilinen EPL arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, San Calixto kenti kırsalındaki bir  mahallede yaşanan çatışmalarda iki sivil hayatını kaybetti.

Çatışmanın yaşandığı bölgeye ulaşabilen bir belediye yetkilisi, sayısı  tam olarak bilinmeyen yaralılar arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu  aktardı.

Yetkili, kimsenin sokağa çıkamadığı ve bir evin hedef alındığı çatışma  bölgesine ancak bir ambulans sayesinde ulaşabildikleri bilgisini paylaştı.

Catatumbo bölgesindeki başka bir noktada ise resmi bir binaya,  motosikletli kişilerce el yapımı patlayıcılarla saldırı düzenlendi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda binada hasar meydana geldi. 

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA)  çatışmalardan 20 binin üzerinde insanın etkilendiğini, 12 binden fazla  Kolombiyalının, eğitim, sağlık ve su gibi kamu hizmetlerinden yararlanamadığını  açıklamıştı.

Yaklaşık 40 gündür devam eden çatışmaların yoğunlaştığı 14 Mart'tan bu  yana 2 binin üzerinde insan yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmıştı.

Bölgede ELN ve EPL dışında uyuşturucu ticareti ve koka üretimini  kontrol eden paramiliter güçlerin de aralarında bulunduğu birçok silahlı çete  varlık gösteriyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:57
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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