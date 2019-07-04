Kolombiya’da el sanatları üreticilerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’nın dört farklı bölgesindeki zanaat birliklerine donanım ve teçhizat desteğinde bulundu.

TİKA, Kolombiya Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC) ile Kolombiya El Sanatları Merkezi (Artesanas de Colombia) işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile Guapi, Bahia Solano, Higueron ve Putumayo’da bulunan zanaat birliklerine atölye ekipmanı, donanım malzemeleri ve geleneksel üretim makineleri temin edildi. Kolombiya’nın kültürel mirasının en önemli parçalarından biri olan geleneksel el sanatları ürünleri, ülkenin özellikle kırsal bölgelerinde yaşayan halkların başlıca geçim kaynağı. Ülkenin turizm gelirlerinin artması, kırsal üretimin ekonomiye entegre edilmesi, kültürel mirasın korunması ile otantik ürünlerin sürdürülebilir şekilde üretiminin sağlanması için gerçekleştirilen proje kapsamında yerel zanaat birliklerinin kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında TİKA tarafından Kolombiya’nın dört farklı bölgesindeki zanaat birliklerine üretim araçları temin edildi. Guapi’de kadın girişimciler temalı ‘Coopmujeres’ adlı birliğe manuel ve elektrikle çalışan araçlar temin edildi. Coopmujeres Birliği üyesi Ruth Montalvo, “Türkiye’ye el sanatlarındaki birikimimizi artırmaya ve bölgenin ekonomik gelişimine destek oldukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Afro-Kolombiyalı topluluğuna üretim ekipmanı desteği verildi

Choco-Bahia Solano’da bulunan Oquegua Zanaat Birliğine sağlanan destek ile ekonomisi küçük ölçekli tarım, ekolojik turizm ve el sanatları üretimine dayanan ve karadan erişimi olmayan bölgenin Afro-Kolombiyalı topluluğuna üretim ekipmanı desteği verildi. Yeni ekipman sayesinde Birlik geleneksel el sanatlarını yeni kuşaklara öğretebilmek için gerekli kapasiteye ulaştı.

Kolombiya’nın Sucre departmanında bulunan San Onofre bölgesindeki Higueron Zanaat Birliğine de sağlanan ekipman ve üretim araçları desteği ile Afro-Kolombiyalı bölge halkının iktisadi girişimciliğine önemli bir katkı sağlandı. Ulusal ve uluslararası fuarlarda el sanatları eserlerini sergileyen Birliğin kültürel motiflerle ürettikleri el sanatları daha geniş alanda tanınma imkânı buldu. Birlik üyesi Alberto Blanco, yenilikçi üretimlerinin önemli bir ölçüde arttığını söyleyerek, TİKA’nın desteği ile üretim kapasitelerinin daha nitelikli ve rekabetçi hale geldiğini belirtti.

“Higueron Zanaat Birliği olarak Türk halkına minnettarız”

Birliğin Başkanı Carmelo Castillo, TİKA’nın desteği için Türk halkına minnettar olduklarını belirterek, “Bizlere olan güven ve destekleri sayesinde sadece birlik üyelerimiz değil, tüm bölge halkı üretimden ortak yarar sağlayacak’’ ifadelerini kullandı.

El Sanatları Üreticilerine Destek Projesi kapsamında destek sağlanan dördüncü bölge olan Putumayao Condagua’da bölgesinde yerli halktan oluşan Luiaiwasi Zanaat Birliğine 2 adet geleneksel üretim makinesi temin edildi. Birliğin üretim kapasitesi artırılarak, nitelikli el sanatları eserleri yapabilmeleri desteklendi. Luiaiwasi Zanaat Birliği üyesi Ana Tulia, "Doğal ipler ve hammaddeler ile yıllardır geleneksel olarak sürdürdüğümüz zanaatımız Türkiye Hükümeti’nin desteği sayesinde daha çok kişiye ulaşabilecek. Bu bizler için çok büyük ve önemli bir imkân. Desteklerinden ötürü Türkiye’ye minnettarız” ifadelerini kullandı.