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Kolombiya’da el sanatları fuarı EXPOARTESANIAS 2018 başladı

Kolombiya'nın farklı bölgelerinden zanaatkarların çamur, taş, ipek, ahşap, ağaç lifleri, meyve çekirdekleri ve deri gibi birçok malzemeden yaptığı binlerce ürünün sergilendiği fuar başkent Bogota'da düzenleniyor- Türkiye'nin "onur konuğu" olarak yer aldığı ve Latin Amerika ülkelerinin dışında farklı kıtalardan ülkelerin ürünlerinin de sergilendiği etkinliğe herhangi bir ülkenin resmi katılımı bulunmuyor

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
Kolombiya’da el sanatları fuarı EXPOARTESANIAS 2018 başladı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da bu yıl 28'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin "onur konuğu" olduğu el sanatları fuarı EXPOARTESANIAS 2018 başladı.

Başkent Bogota'daki fuar ve kongre merkezinde gerçekleştirilen EXPOARTESANIAS'ın açılışı, Devlet Başkanı Ivan Duque'nin de katıldığı bir oturumla yapıldı.

Duque, burada yaptığı konuşmada küçük ölçekli üreticilerin ülke ekonomisinin gelişmesine sunduğu katkının önemine vurgu yaptı. Küçük üreticileri desteklemek için kaynak ayıracaklarını belirten Duque, ayrıca Kolombiyalılara fuara gelerek ürünlerden satın almaları çağrısında bulundu.

Açılışa Duque'nin yanı sıra Kültür Bakanı Carmen Ines Vasquez ile Ticaret Endüstri ve Turizm Bakanı Jose Manuel Resptrepo da katıldı.

- EXPOARTESANIAS 2018

Türkiye'nin "onur konuğu" olarak yer aldığı ve Latin Amerika ülkelerinin dışında Hindistan, İran, Polonya gibi farklı ülkelerden de ürünlerin sergilendiği fuarda herhangi bir ülkenin resmi katılımı bulunmuyor.

Özellikle Kolombiya dışında ülkelere ait olan ve genellikle yine Kolombiyalıların yönettiği stantlarda ise el sanatlarından daha çok fabrikasyon ürünler bulunuyor.

Kolombiya'nın 32 yönetim bölgesinin tamamından gelen zanaatkarların açtığı tezgahlarda ise çamur, taş, ipek, ahşap, ağaç lifleri, meyve çekirdekleri ve deri gibi birçok malzemeden yapılmış binlerce ürün sergileniyor.

Ülkenin Sierra Nevada bölgesinde yaşayan Arhuaco, Guajira'da yaşayan Wayuu ya da Amazonlardaki yerli toplulukların el emeği çantalar, mutfak eşyaları ve kıyafetlerin büyük ilgi gördüğü fuarda ayrıca bölgesel maskeler tanıtılıyor.

Kolombiya'nın güneyindeki Putumayo bölgesinden Inga ve Kamensta yerlilerinin ritüellerde kullandığı el yapımı maskeler, etkinliğin özel koleksiyonları arasında gösterilecek.

Ülkede yaşanan iç çatışmanın kurbanlarının da aralarında bulunduğu birçok yerel zanaatkarın düzenlenecek atölyelerde eserlerini tanıtacağı fuarda ayrıca Kolombiya'nın meşhur zümrüdünün yanında diğer kıymetli taş ve madenlerden yapılmış takılar da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Ülkedeki Afrika kökenli Kolombiyalıların müzik etkinlikleri ile zenginleşecek fuar, 18 Aralık'ta sona erecek.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
  1. Bogota
  2. EXPOARTESANIAS 2018
  3. Kolombiya

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