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Kolombiya'da bulunan ceset Türk profesöre ait

Medellin kenti yakınlarında dere kenarında 24 Aralık'ta bulunan erkek cesedinin 6 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Prof. Dr. Ramazan Gençay'a ait olduğu tespit edildi

27 Aralık 2018 Perşembe 21:08
Kolombiya'da bulunan ceset Türk profesöre ait

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın Medellin kentinde 6 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Prof. Dr. Ramazan Gençay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kolombiya Adli Tıp Kurumu, Medellin kenti dışında bir dere kenarında 24 Aralık'ta bulunan erkek cesedinin Prof. Dr. Ramazan Gençay’a ait olduğunu tespit etti.

Kanada vatandaşı da olan Gençay'ın ölüm haberi Türkiye ve Kanada'daki yakınlarına bildirildi.

Bogota'daki Türkiye Büyükelçiliği Gençay'ın vefatına ilişkin resmi işlemlere başladı.

- Polis olayla ilgisi olduğu tespit edilen kişileri arıyor

Öte yandan polis, en son salsa dersi verilen bir mekanda görülen Gençay ile görüştüğü ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen kişileri aramayı sürdürüyor.

Kolombiya medyasının adli tıp ve polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise yetkililer, Gençay’ın yemeğine ya da içeceğine skopolamin isimli bir uyuşturucu madde katılmış olabileceği üzerinde duruyor.

Kişinin iradesi dışında hareket etmesine ve dışarıdan verilen talimatlara uymasına neden olan bu madde, Kolombiya'da hırsızlar tarafından sık sık kullanılıyor.

- Seminer için gelmişti

Eşi Carole Gençay'ın sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklama ile ölümünü doğruladığı Ramazan Gençay, EAFIT Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Araştırmalar Merkezi'ndeki seminer için 28 Kasım'da Medellin'e gelmişti.

Seminerin ardından Medellin'de bir müddet daha kalmaya karar veren Gençay'ın, 6 Aralık'ta kentteki bir salsa mekanının güvenlik kamerası görüntülerinde bazı kişilerle görüldüğü tespit edilmiş, akademisyenin kredi kartlarının ise 7-8 Aralık'ta kullanıldığı belirlenmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 21:08
  1. Kolombiya
  2. Prof. Dr. Ramazan Gençay

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