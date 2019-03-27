0553 313 94 23

Kolombiya’da bir polis memuru devriye aracını 8 polise sattı

Kolombiya’da bir polis memuru devriye aracını 8 meslektaşına satarak, 30 bin dolar dolandırdı.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:35
Kolombiya’da bir polis memuru devriye aracını 8 polise sattı

Kolombiya’da bir polis memuru devriye aracını 8 meslektaşına satarak, 30 bin dolar dolandırdı.


Kolombiya’da bir polis memuru, polis devriye arabasını 8 arkadaşına sattı. Yetkililer tarafından aranan Sergio Tayiber Lara Pinzon, tüm parayı peşin alarak meslektaşlarını 30 bin dolar dolandırdı. En az 8 polis memuru Chevrolet marka polis devriye aracını meslektaşları Sergio Tayiber Lara Pinzon’dan satın aldı. Sözde teslim tarihi yaklaştığında Lara aramaları cevaplamadı. Birkaç gün ortadan kaybolan şahıs, alıcıların can sıkıntısı arttığında, trafikle ilgili yasal sorunları çözene kadar aracı teslim edemediğini söyleyerek kendisini affettirdi. Dolandırılan polis memurlarının söz konusu aracın bir polis devriye aracı olduğunu dahi bilmedikleri ortaya çıktı.


Polis memurları aynı aracın daha fazla kişiye satıldığını bilmeden alım satım işlemlerini gerçekleştirmek için trafik dairesi operasyon müdürlüğüne gittiklerinde dolandırdıklarını anladı. Yerel Noticias Uno gazetesinin haberine göre Lara Pinzn meslektaşlarını 31 bin 681 dolar dolandırdı.


Yetkililer söz konusu memurların, Bogota’nın güneydoğusunda bulunan 20 Temmuz mahallesinin Acil Eylem Polis Komutanlığı’nda (CAI) çalıştıklarını açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:35
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
    1. Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü..
    2. Hasan Togar: “Halkımızın hizmetkarıyız”
    3. Erdoğan: "Kandil'de kaçacak delik..
    4. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    5. Eski genel müdürlerden Kardemir’e..
    6. Fişleme çağrısı yaptı: Müslümanların..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde..
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. Genç kızın iç çamaşırında 275 gram..
    10. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    11. AK Parti'li Budak'ın şehit edilmesi..
    12. MYP Batman’da Olağan Kongresi’ni..
    13. "Kuru kayısılar daha uzun süre..
    14. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de..
    16. Brüksel'de taşımacılardan protesto
    17. "Tralleis, 12 aylık kazı alan..
    18. Siyonist İsrail'in hava saldırısında..
    19. Hayvan hırsızları Mobese'den bulundu
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek