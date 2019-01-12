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Kolombiya'da Başsavcı Martinez'in istifası için protesto

Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'in ülkedeki yolsuzluklarını bildiği halde dava açmadığı yönünde eleştirilen Başsavcı Nestor Humberto Martinez'in istifası için gösteriler düzenlendi- Senatör ve son seçimlerdeki Devlet Başkan Yardımcısı Adayı Angela Maria Robledo:- "Başsavcı Martinez, onurlu bir şekilde o cübbeyi taşıyamaz"

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:56
Kolombiya'da Başsavcı Martinez'in istifası için protesto

BOGOTA (AA) - Kolombiyalılar, Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in yolsuzluklarını bildiği halde dava açmadığı yönünde eleştirdikleri Başsavcı Nestor Humberto Martinez'in istifası için gösteriler düzenledi.

Kolombiya'nın Medellin, Cali, Tunja, Barranquilla, Popayan gibi önemli şehirlerinde yolsuzluk karşıtı gösterileri yapıldı. Başkent Bogota'daki Başsavcılık binasının önü de yüzlerce Kolombiyalının gösterisine sahne oldu.

Başkentte pankartlar ve sloganlarla Başsavcı Martinez'i istifaya çağıran göstericiler, polisin yoğun güvenlik önlemleriyle kapattığı başsavcılık binasına lazerle Odebrecht'in logosunu yansıttı.

Göstericilerin Başsavcılık bayrağını gönderden indirip yaktığı protesto, son günlerde suikastlerle öldürülen toplum liderleri için yapılan saygı duruşu ile sona erdi.

Bu arada ağzı Grupo Aval (Başsavcının çalıştığı eski şirket) logosu ile kapatılmış Martinez maskesi takan Kolombiyalıların, "Siyanür" ve "Başsavcılık" yazılı su şişeleri taşıması dikkati çekti.

- Devlet Başkan Yardımcısı Adayı ve Senatör Robledo da gösteride

Bogota'daki öğrenci gruplarının da destek verdiği gösteriye Kongre Senatörü ve son seçimlerdeki Devlet Başkan Yardımcısı Adayı Angela Maria Robledo da katıldı.

Robledo ve protestoların organizatörlerinden aktivist Maria Fernanda Carrascal, eylemin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başsavcı Martinez'in, göreve gelmeden önce Odebrecht’in davalık olduğu "Ruta del Sol II" yol inşaatını yapan konsorsiyumun Kolombiyalı ortağı AVAL'ın avukatlığını yaptığını hatırlatan Robledo, "Nestor Humberto Martinez onurlu şekilde o cübbeyi taşıyamaz." ifadesini kullandı.

Martinez'in, 2 yıldır devam eden toplum liderlerinin suikaste kurban gitmesi konusunda da bir şey yapmadığını savunan Robledo, Kolombiyalıların, Başsavcı istifa edene kadar eylemlerine devam etmesi gerektiğini söyledi.

- "Eylemler, Başsavcı istifa edene kadar sürecek"

Aktivist Maria Fernanda Carrascal, yargının "aynı zamanda ülkeyi de yöneten büyük ekonomik gruplara dokunmadığını" ve "Kolombiya'da önü alınmayan yolsuzluklar karşısında öfke duyduklarını" dile getirdi.

Peru'daki Odebrecht soruşturmasını engellemekle suçlanan Peru Başsavcısı Pedro Chavarry'nin istifasını hatırlatan Carrascal, şunları söyledi:

"Uluslararası topluma, suçluların cezalandırılması amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) garantör olacağı uluslararası bir mekanizma kurulması için onların desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bu ülkede maalesef garantimiz yok. Eylemlerimiz, Başsavcı Nestor Humberto Martinez'in istifasına ve böylece bu ülkedeki kurum ve kuruluşların bizim için güvenilir hale geleceği zamana kadar devam edecek."

- Kolombiya'daki Odebrecht

Ülkede geçen ay, Odebrecht davalarının bazılarına bakması için başkent Bogota'daki Sergio Arboleda Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Leonardo Espinosa özel savcı olarak görevlendirilmişti.

Davaların sanıklarından eski Ulusal Altyapı Ajansı Direktörü Luis Fernando Andrade cezaevinden salınmasının ardından yurt dışına çıkmıştı. Siyanürle intihar eden Merchan da bu davadaki tanıklardan biriydi.

Kolombiya'da hafta başında Odebrecht davasının önemli tanıklarından, Şeffaflık Komisyonu eski Sekreteri Rafael Merchan'ın siyanürlü su içerek intihar ettiği ortaya çıkmıştı.

Davanın bir diğer önemli tanığı Jorge Enrique Pizano kasımda kalp krizinden ölmüş, cenaze töreni için ülkesine dönen oğlu Alejandro ise babasının masasında bulunan ve daha sonra siyanürlü olduğu ortaya çıkan suyu fark etmeden içerek hayatını kaybetmişti.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:56
  1. Kolombiya
  2. Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez
  3. Odebrecht

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