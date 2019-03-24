Kolombiya'da 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi!
Pasifik okyanusu kıyısındaki Valle del Cauca yönetim bölgesi kırsalında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmazken Cali kentindeki bir apartmanın asansöründe 4 kişi mahsur kaldı24 Mart 2019 Pazar 08:10
Kolombiya'nın batısında Pasifik Okyanusu kıyısındaki yönetim bölgesi Valle del Cauca kırsalında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kolombiya Jeoloji Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 14.21'de (TSİ 22.21) merkez üssü Valle del Cauca'ya bağlı Versalles kasabası olan 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
124 kilometre derinlikte oldu
Sarsıntının yerin 124 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Yerel basındaki haberlere göre depremde ölen ya da yaralanan olmazken Valle del Cauca yönetim bölgesi başkenti Cali'de bir apartmanın asansöründe 4 kişi mahsur kaldı.
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