Kolombiya’da 4 general yolsuzluk yüzünden görevden alındı

Kolombiya Savunma Bakanlığı, medya tarafından ortaya çıkarılan yolsuzluk skandalının ardından 4 generalin görevden alındığını açıkladı.

Kolombiya basını, ordudaki bir grup komutanın silah taşıma yetkisi olmayan kişilere silah taşıma ve güvenlik hizmeti verdiğini ve orduyla iş yapan kurumlardan para talep ettiğini ortaya çıkarmıştı. Kolombiya Savunma Bakanlığı, yapılan soruşturma kapsamında 4 generalin görevden alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Milli hükümet, takdir yetkisini kullanarak Genelkurmay İkinci Komutanı General Adelmo Fajardo Hernandez, Hava Taarruz Kuvvetleri Komutanı General Juan Vicente Trujillo Munoz, Uygulama ve İstikrar Dairesi Başkanı General Francisco Javier Cruz Ricci ve Ortak Planlama ve Dönüşüm Dairesi Başkanı General Cesar Augusto Parra Leon’un görevlerinden el çektirilmesine karar verilmiştir” denildi.

Duyurunun General Jorge Romero’nun yolsuzluk haberinden hemen sonra emekliye ayrılmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Kolombiya Başsavcılığı, ordudaki yolsuzluk şebekesinin bir parçası olduğu iddiasıyla karşı karşıya olan Generaller Adelmo Fajardo, Jorge Romero ve Eduardo Quiron hakkında ön soruşturma başlattı. Başsavcılık, Semana dergisi tarafından yapılan haberin doğruluğunu belirlemeye çalışıyor. İddiaya göre ordu içinde iş adamlarına silah taşıma yetkisi veren ve güvenlik hizmeti sağlayan ve bundan maddi kazanç elde eden bir yolsuzluk şebekesi bulunuyor. Ayrıca yurt dışı gezilerine katılan üst düzey askeri yetkililerin ailelerinin giderlerinin ordu tarafından karşılanması iddiaları hakkındaki araştırmalar da devam ediyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Kolombiya’da ordu mensupları hakkında bilgi veren kişilere 100 milyon peso (yaklaşık 30 bin dolar) verildiği iddialarına ilişkin haberler çıkmıştı. Bu iddia orduda yer alan üst düzey yetkililerin yargısız infazlara veya yanlış bilgilere dayanarak ceza alabilecekleri iddiasını gündeme getirmişti. 2002-2008 yılları arasında sağcı Alvaro Uribe hükümeti sırasında ise ordu, teröristleri yargısız infaz ettiği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ordu üyelerinin bu süreçte pek çok fayda sağladığı daha sonraki yıllarda ortaya çıktı.