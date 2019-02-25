Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon düştü

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun liderliğindeki muhaliflerin ABD tarafından yollanan "insani yardım" malzemelerini ülkelerine sokma girişimi sonrası yoğun çatışmaların yaşandığı Simon Bolivar ve Francisco de Paula Santander köprülerinde tansiyon oldukça düştü.

Önceki gün toplam 14 araçlık konvoydaki 3 tırın geçiş denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla yüzlerce gösterici ve Venezuela Bolivarcı Ulusal Muhafız (GNB) birimi mensupları arasında saatlerce süren çatışmaların meydana geldiği Uluslararası Simon Bolivar Köprüsü'nde gün içinde yalnızca 20 kişilik grup eylemlerine devam etti.

Halat yardımıyla köprüye çıkan ve Kolombiya polisinin kurduğu barikatların önüne geçen grup Venezuela tarafında bekleyen güvenlik güçlerine yaklaşık 3 saat boyunca taş ve molotofkokteyli attı. Diğer göstericiler de köprünün altından taşlı şişeli saldırılarını sürdürdü. Grubun zaman zaman Venezuela tarafına havai fişek attığı görüldü.

GNB mensupları, önceki gün çıkan olaylarda yanan tankeri yeniden ateşe veren ve uzun süre Venezuela tarafına saldırı düzenlemeyi sürdüren göstericilerin bulunduğu alana yoğun göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.

GNB’nin sert müdahalesi karşısında grup geri çekilirken, plastik mermilerin Kolombiya tarafına kadar ulaştığı görüldü.

Francisco De Paula Santander'de sadece 2 gösterici

Cucuta'nın kuzeyinde, önceki gün yakılan tırlardan halen dumanların yükseldiği diğer sınır kapısı Francisco de Paula Santander Uluslararası Köprüsü'ne ise yalnızca iki gösterici çıktı. Köprünün altındaki 10 kişilik grubun da taş atması üzerine Venezuela güvenlik güçleri köprüye girdi.

GNB mensuplarının göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından köprüdeki iki kişi ve altındaki grup Kolombiya tarafına kaçmak zorunda kaldı.

Kolombiya'ya kaçan Venezuelalı asker sayısı 156

Öte yandan Kolombiya göçmenlik idaresi Migracion Colombia'dan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'yı terk ederek bu ülkeye geçen asker sayısının 156'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Cucuta kentinin bağlı olduğu Norte de Santander yönetim bölgesinde 146, güneyindeki Arauca yönetim bölgesinde 10 askerin Kolombiyalı makamlara sığındığı bilgisi paylaşıldı.

23 Şubat'ta sadece 2 kamyon geçebildi

Bu arada Venezuelalı muhalifler "insani yardım" girişimine ilişkin başkent Caracas’ta yaptıkları basın toplantısında 23 Şubat'ta ülkeye sadece 2 tırın girebildiğini duyurdu.

Muhaliflerin, kamyonların Brezilya sınırından geçtiği bilgisini paylaştığı toplantıda sözcüler, bölgede meydana gelen olaylarda 14 ile 25 arasında kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.