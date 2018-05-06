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Kolombiya devleti ile FARC örgütü, Havana'da masaya oturacak

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Ekvador'da 5'inci turu devam ederken yarıda kesilen ELN görüşmelerinin Küba'nın başkenti Havana'da gelecek hafta başlayacağını açıkladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:25
Kolombiya devleti ile FARC örgütü, Havana'da masaya oturacak

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Turbaco kentinde hükümet ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Juan Manuel Santos, hükümetin gelecek hafta Küba’da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile barış görüşmelerine görüşmelerine yeniden başlayacağını kaydetti.

Kolombiya hükümeti ve ELN arasında Ekvador’da yürütülen barış görüşmeleri Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun talimatıyla durdurulmuş, bu ülke barış görüşmelerinin garantörlüğünden de çekilmişti.

FARC’LA YAPILAN TOPLANTI

Bu arada Devlet Başkanlığı, FARC’la yapılan ve İspanya'nın eski Başbakanı Felipe Gonzales ile Uruguay'ın eski Devlet Başkanı Jose Mujica’nın da katıldığı toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

FARC LİDERİ, 2003’TEKİ SUİKAST NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Ayrıca eski FARC’ın ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün (FARC) lideri Rodrigo Londono’nun, 2003 yılında Antioquia yönetim bölgesi Valisi Guillermo Gaviria’nın öldürülmesinden dolayı özür dilediği aktarıldı.

Açıklamada, toplantıya katılan Gaviria’nın eşi ve aynı zamanda Çatışmanın Kurbanları Birliği Başkanı Yolanda Pinto’nun da Londono’nun özrünü kabul ettiği belirtildi.

FARC, Guillermo ile danışmanı ve 8 askeri 2002 yılında kaçırmıştı. Örgüt, rehineleri bir yıl sonra Kolombiya ordusunun düzenlediği kurtarma operasyonu sırasında öldürmüştü.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:25
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