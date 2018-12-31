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Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast iddiasıyla 3 Venezuelalı tutuklandı

Devlet Başkanı Ivan Duque'ye suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla 21 ve 26 Aralık'ta gözaltına alınan 3 Venezuelalı tutuklandı- Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Kolombiyalı mevkidaşı Trujillo'ya konuyla ilgili işbirliği teklif etmek için ulaşmaya çalıştığını fakat başarılı olamadığını duyurdu

31 Aralık 2018 Pazartesi 00:43
Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast iddiasıyla 3 Venezuelalı tutuklandı

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da Devlet Başkanı Ivan Duque’ye suikast düzenleme hazırlığında oldukları iddia edilen 3 Venezuelalı tutuklandı. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise konuyla ilgili işbirliği teklif etmek istedikleri Kolombiyalı mevkidaşına ulaşamadığını duyurdu.

Kolombiya’nın Cesar yönetim bölgesinde 21 ve 26 Aralık'ta keskin nişancı tüfeği, dürbünü ve diğer askeri ekipmanlarla gözaltına alınan 3 Venezuelalı, Devlet Başkanı Duque’ye suikast düzenleme hazırlığı içinde oldukları iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

- Soruşturma gizli yürütülüyor

Quindio yönetim bölgesinde gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Guillermo Botero, yakalanan silah ve askeri mühimmatın üst düzey olmasını endişe verici bulduklarını söyledi.

Gizlilik kararı bulunan soruşturmanın başka türlü yürütülemeyeceğini vurgulayan Botero, “Fakat sizlere Devlet Başkanı'nın güvenliği konusunda bir sıkıntı olmadığını belirtirim.” dedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo da Devlet Başkanı ile dayanışma içinde olduğunu ve onun hayatına kastetmek amacındaki her türlü girişimi kınadığını duyurdu. Trujillo, Kolombiya güvenlik güçlerinin son birkaç aydır Duque’ye suikast düzenlenebileceğine yönelik istihbaratlar aldığını ve bu konuda soruşturmalar yürüttüğünü ifade etti.

- Venezuela işbirliğine hazır

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza ise Trujillo’nun açıklamalarının hemen ardından, istihbarat ve güvenlik konularında işbirliği teklifinde bulunmak için kendisine ulaşmayı denediklerini fakat başarılı olamadıklarını duyurdu. Arreaza, “Eğer Kolombiyalı otoriteler, güvenilir kanıtları varsa bunları paylaşmak için daha fazla zaman kaybetmemeli. Bu kadar ciddi suçlamalar karşısında bu fırsat kaçmaz.” ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya 4 Ağustos’ta düzenlenen suikast girişimini de hatırlatan Arreaza, ortaya koyulabilecek işbirliğinin her iki olayın aydınlatılması için kullanılmasını umduklarını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 00:43
  1. Kolombiya
  2. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque
  3. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos HolmesTrujillo
  4. Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero
  5. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza

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