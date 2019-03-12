0553 313 94 23

Köln Uluslararası Diş Hekimliği ve Ekipmanları Fuarı

İKMİB Başkanı Adil Pelister:- "2017'de 16,5 milyar dolar olan ihracatımız 2018'de 17,4 milyar dolara ulaştı ve 2019 yılında hedefimiz 20 milyar dolar. Bu hedefimizi yakalayacağız ve Türkiye ihracatında ikinci büyük sektör olacağız"

12 Mart 2019 Salı 17:40
Köln Uluslararası Diş Hekimliği ve Ekipmanları Fuarı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Uluslararası Diş Hekimliği ve Ekipmanları Fuarı (IDS 2019) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sektöründe dünyanın en büyük fuarı kabul edilen ve 66 ülkeden 2 bin 330 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye 11'i milli katılım olmak üzere 57 firmayla temsil ediliyor.

Her iki yılda bir açılan ve bu yıl 170 bin metrekare alana kurulan fuarda, yeni teknoloji tomografi ve görüntüleme sistemleri, laboratuvar ürünleri, dişçi koltukları, ağız bakımı ürünleri gibi yeni teknoloji dental ürünler sergileniyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak bu fuarda çok sayıda firma olarak bulunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Pelister, "Dişçilik olarak baktığımızda biz yolun başında sayılabiliriz ama özellikle son 5 yıl içinde çok ciddi atılımda bulunduk. Gerek implant teknolojisi gerekse makineler konusunda olsun iyi bir yere gitmekteyiz." dedi.

Sektörel olarak ülke ihracatında her yıl artış olduğuna işaret eden Pelister, şunları söyledi:

"Kimya İhracatçılar Birliği olarak bizim 16 alt sektörümüz var. Bunlardan özellikle sağlık sektöründe olanlardan birincisi ilaç, ikincisi medikal ve üçüncü olarak da dişçilik. Kimya sektörü olarak 2016'dan beri ihracat ivmemiz yukarı doğru gitmekte. 2017'de 16,5 milyar dolar olan ihracatımız 2018'de 17,4 milyar dolara ulaştı ve 2019 yılında hedefimiz 20 milyar dolar. Bu hedefimizi yakalayacağız ve Türkiye ihracatında ikinci büyük sektör olacağız."

Türkiye'nin dünya pazarında büyük avantaja sahip olduğunu vurgulayan Pelister, "Genç bir nüfusumuz var, teknolojiye önem veriyoruz ve araştırmacı bir milletiz. Bu genç nüfusla iyi işler yapmaya başladık ve devam edeceğiz. Biz ihracatımızı büyüteceğiz. Bu yılki hedefimiz 20 milyar dolarlık ihracat yapmak. Biz ülke olarak dünyada ilk 10 büyük ekonominin arasına girmek istiyoruz ve bunu da gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

160 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, 16 Mart'a kadar gezilebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:40
  1. Diş Hekimliği
  2. dişçilik
  3. Uluslararası Diş Hekimliği ve Ekipmanları Fuarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gebze halkalı tren hattı ücreti tam öğrenci bilet fiyatları ne kadar?
    1. Gebze halkalı tren hattı ücreti tam..
    2. Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimine..
    3. Altının kilogramı 227 bin 400 liraya..
    4. GÜNCELLEME - Tunceli'de polis..
    5. Rektör Gönüllü İstiklal Marşının..
    6. Bingöl’de 109 yabancı uyruklu şahıs..
    7. "Filistin-İsrail barış görüşmeleri..
    8. Temsilci seçilen öğrenci seçim..
    9. Şenol Güneş'in Karius sözleri Avrupa..
    10. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    11. Türkiye, Google hakkında soruşturma açtı
    12. Bir haftalık çocuğu parka terk edenler..
    13. Vali Güzeloğlu, Hazro’da kanaat..
    14. TARGET TTO’dan AR-GE Personeli..
    15. Pekmez el emeği göz nuru eserleri..
    16. Uzer’den Tıp Bayramı mesajı
    17. "İngiltere'ye net ve kapsamlı..
    18. Bingöl’de uyuşturucu operasyonları: 6..
    19. Diyarbakır Erbil uçuşları 21 Mart’ta..
    20. Hekimhan’da Kurumlararası Voleybol..
    21. "Artık İsrail'in bu pervasızlığına..
    22. 25 Aralık Panorama müzesi..
    23. Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    24. Kapalıçarşı'da altın
    25. İşitme engelliler İstanbul’dan 1..
    26. Özdemir Erdoğan kimdir nerelidir?
    27. Milletvekili Taşdoğan Gölbaşı..
    28. Cezayir'in yeni başbakanından halka..
    29. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    30. Uzer’den “İstiklal Marşı” mesajı
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü