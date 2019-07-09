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Köln Diyanet Merkezi için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen:- "Kokuya duyarlı köpeklerle yapılan arama sonucu herhangi bir şeyin bulunamadığı ifade edildi"- "Bugüne kadar söylemlerimizde ve eylemlerimizde hep mutedil bir yol takip etmiş bir kurumun temsilcisiyiz, mensubuyuz. Basın, siyaset, STK'lar yani herkes Avrupa'da yükselen aşırı sağı görmeli, polis tedbirini ona göre almalı, siyasetçi üslubuna dikkat etmeli. Biz STK'lar da ona göre konuşmalar yapmalıyız"

09 Temmuz 2019 Salı 16:19
Köln Diyanet Merkezi için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

DİTİB Köln Merkez Camisi'ni de bünyesinde bulunduran merkezde köpeklerle yaklaşık iki saat arama yapan polis, ihbara ilişkin bir kanıt bulunamadığını açıklayarak güvenlik çemberini kaldırdı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, camide yapılan arama sonucunda herhangi bir şeyin bulunmadığını ancak son dönemlerde artan cami saldırılarının endişe verici olduğunu söyledi.

Türkmen, şöyle devam etti:

"09.30 civarında merkezimize bir elektronik posta geldi. Burada 'halk cephesi' diye bir örgütün caminin giriş kapısının yakınına bir bomba yerleştirdiğini, plastik patlayıcı yerleştirdiğini ve bunun 11.15'de patlayacağını ve binayı boşaltmamız gerektiğini ifade eden bir mail aldık. Bunun üzerine polise haber verdik, hemen gelip gerekli tedbirleri aldılar, camiyi boşaltıp caddeleri trafiğe kapattılar. Metro ve tramvay seferleri durduruldu. Kokuya duyarlı köpeklerle yapılan arama sonucu herhangi bir şeyin bulunamadığı ifade edildi."

Son dönemlerde camilere yapılan saldırıların arttığını ifade eden Türkmen, "Bütün terör saldırılarında olduğu gibi biz her zaman barışın, kardeşliğin huzurun yanında olan bir kurumuz. Bugüne kadar söylemlerimizde ve eylemlerimizde hep mutedil bir yol takip etmiş bir kurumun temsilcisiyiz, mensubuyuz. Basın, siyaset, STK'lar yani herkes Avrupa'da yükselen aşırı sağı görmeli, polis tedbirini ona göre almalı, siyasetçi üslubuna dikkat etmeli. Biz STK'lar da ona göre konuşmalar yapmalıyız. Aksi taktirde bu tür olaylar artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmen, bu saldırıları yapanların bulunmasının önemine vurgu yaparak, "Bu ihbarda da polis gerekli takibi yapacaktır. Toplumda korku ve panik yaratmaya çalışanların bu isteklerine karşı durmalıyız. Polisimizle, siyasetimizle, kurumlarımızla toplu bir mücadele içine girmemiz gerektiği artık aşikardır." şeklinde konuştu.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, DİTİB Köln Merkez Camisi'ni ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:19
  1. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

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