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Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Bolu’da, 3 gün önce kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden ve belirlenemeyen bir nedenle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sedef Cemile Keskin (18), bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:25
Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Bolu’da, 3 gün önce kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden ve belirlenemeyen bir nedenle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sedef Cemile Keskin (18), bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.


Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde üniversite sınavına girecek olan lise öğrencisi Sedef Cemile Keskin (18), geçtiğimiz hafta Perşembe günü kollarında titreme şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine gitti. Hastanede tedavi altına alınan genç kız, akşam saatlerinde kollarındaki titremenin artması üzerine İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Yapılan tahlillerin ardından hastalığı ile ilgili bir bulguya rastlanılamayan genç kız cuma günü komaya girerek yoğun bakıma alındı. 2 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Keskin, dün vefat etti.


Sedef Cemile Keskin’in cenazesi bugün Yukarı Soku Mahallesi camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Soku Mahallesi mezarlığına defnedildi.



Aile, ihmal olduğunu iddia etti


Kızlarının ölümünde hastanenin ihmalinin olduğunu iddia eden ailenin, genç kız için otopsi istemediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:25
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