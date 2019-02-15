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Kolları yok ama kanatları var

SAMSUN (İHA) – Doğuştan kolları olmayan 12 yaşındaki Nisa Nur Çalık, haftada 2 gün yüzerek milli takıma gitmeyi hedefliyor.

15 Şubat 2019 Cuma 08:48
Kolları yok ama kanatları var

SAMSUN (İHA) – Doğuştan kolları olmayan 12 yaşındaki Nisa Nur Çalık, haftada 2 gün yüzerek milli takıma gitmeyi hedefliyor.


Samsun’daki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Nisa Nur Çalık, doğuştan kollarının dirsekten altı olmamasına rağmen yüzerek dereceler elde ediyor. Yüzme yarışmalarında bölgesel dereceler kazanan Nisa Nur, çok çalışarak milli takıma kadar yükselmek için çabalıyor. Eve kapanan ve sosyal hayattan kopan diğer engelli çocuklara da seslenen Nisa Nur Çalık, kendi durumunda olan diğer çocukların da bir aktiviteyle meşgul olmaları gerektiğini ifade etti.


En büyük amacının başarılı bir yüzücü olmak olduğunu vurgulayan Nisa Nur Çalık, “İleride büyük bir yüzücü olmak istiyorum. Katıldığım yarışmalarda birinci olmak için çalışıyorum. Eskiden sudan çok korkuyordum. Yüzmeye başlayınca çok sevdim. En büyük hedefim madalya ve kupalar kazanmak. Ailem ve arkadaşların bana çok destek oluyorlar. Beni gören herkes benimle gurur duyuyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Kedilerini eve kapatan engellilere ise hayata tutunmalarını ve sürekli evde oturmak yerine bir şeyler öğrenmeye çabalamalarını öneririm” dedi.



"Nisa Nur’un kolları yok ama kanatları var"


Nisa Nur gibi özel çocukların sporla hayata tekrar bağlandığının altını çizen yüzme öğretmeni Burak Güldalı, "Nisa Nur, Özel Sporcular Kulübünün bir sporcusu. Kısa zamanda çok güzel bir ilerleme kat etti. Haftada 2 gün antrenman yapıyoruz. Milli takım hedefimiz var. Katıldığımız yüzme yarışlarında bölgesel anlamda dereceler alıyoruz. Mersin’de de 2.’lik aldık. İlerleyen dönemlerde Nisa Nur’un şerefle milli takıma hizmet edeceğine inanıyorum. Nisa Nur gibi özel çocuklarımızın hayata tutunmasındaki en önemli detay, bizim onları kazanmamızdır. Bizim onların eksikliklerini değil, görülmeyen özelliklerini keşfetmemiz lazım. Kollarımızın olmaması bir eksiklik değil. Nisa Nur’un kolları yok ama kanatları var. Bu çocuklarımız bazı şeyleri herkesten fazla istiyorlar. Çocuklarımız da istediği zaman bunları başarabilecek kapasitedeler. Özel çocuklarımıza herkesin destek olması lazım. Onlarla antrenman yapıp, imkan oluşturmamız lazım. Böyle yaparsak, özel çocuklarımızın hayata küsmesinin önüne geçebiliriz. Antrenmanlarımızı biraz daha arttırabilirsek birkaç yıl içerisinde milli takıma girebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.


Nisa Nur Çalık’ın ev hanımı olan annesi ve demirci ustası olan babası da kızlarının başarılı bir yüzücü olması için destek verdiklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 08:48
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