Kolları sıvayan Binali Yıldırım döner kesip dağıttı İstanbul'da seçim çalışmalarını yürüten AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, girdiği bir lokantada döner keserek vatandaşlara ikram etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Pendik esnafını ziyaret etti. Bir dönerciye uğrayan Yıldırım, döner kesip vatandaşlara dağıttı. Yıldırım, Pendik Gazi Paşa Caddesi üzerine bulunan dükkanlara uğrayarak çalışanlarla sohbet etti. Döner kesti, vatandaşa dağıttı Ardından bir döner salonuna uğrayan Yıldırım, döner bıçağını eline alarak döner kesti. Yıldırım, kestiği dönerden vatandaşlara ikram etti. MHP'ye ziyaret Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlara da Yıldırım'a çeşitli ikramlarda bulundu. Yoğun ilgi gören Yıldırım, Pendik halkıyla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnaf ziyaretini tamamlayan Binali Yıldırım, Pendik MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

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