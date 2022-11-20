Kolesterol çabuk ne düşürür? Kolesterol düşürücü bitki çayları: En etkili kolesterol düşürücü limon sarımsak kürü

Kolesterol seviyelerinin kontrolü ağırlıklı olarak ne tür besinler tükettiğimize bağlıdır. Sebze, meyve, tahıl ve su yönünden zengin bir beslenme kötü kolesterol kalıntılarının azalmasına yardımcı olur ve daha kuvvetli sağlık sorunlarına yakalanma ihtimalini azaltır. Bu sebeple yüksek kolesterollü ve arterlerde yağ birikmesine sebep olan yiyecekleri beslenmeden çıkarmak gerekmektedir.

İyi beslenme alışkanlıkları edinmenin yanı sıra, kolesterol kalıntılarının temizlenmesini ve kan dolaşımında bulunan yağ ve toksit maddelerin atılmasını kolaylaştıran birtakım doğal tedaviler de mevcuttur. Aşağıda sizlerle arterleri temizlemeye yardımcı olan ve dolaşıma iyi gelen harika bir sarımsak ve limon tedavisi paylaşacağız. İşte kolesterolü ne düşürür doğal tedaviler ve öneriler...

Kolesterolü ne düşürür?

Pancar, bamya, havuç, patlıcan, yeşil fasulye, karnabahar, kuşkonmaz: Bu sebzeler özellikle buharda pişirildiğinde safra asidini bağlarlar. Karaciğerde kötü kolesterolü (LDL) kullanarak safra asidini bağlar. Böylece kanda LDL seviyesi düşer.

KOLESTEROL KALINTISINA YÖNELİK BU DOĞAL TEDAVİ NELERİ İÇERİYOR?

Günümüzde yüksek kolesterol seviyelerini aşağı çeken ve kontrol altına alan arterleri temizlemek ve kolesterol seviyelerini aşağı çekmek için doğal tedavi sarımsak ve limondan yapılmış bir kür. Bu kürün içinde sağlığınızı etkileyebilecek tüm atık ürünlerin uzaklaştırılmasını teşvik eden önemli besin maddeleri bulunuyor.

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Sarımsak kullanabileceğimiz en iyi doğal antibiyotiktir. Bu gıda yiyeceklerimize tat katmanın yanı sıra sağlığımız için faydalı birçok önemli besin maddesi içermesiyle eski zamanlardan beri beslenmemizin bir parçası haline gelmiştir. Hindistan ve dünyanın diğer ülkelerinde yapılan çalışmalarda, sarımsak tüketiminin damar sertliği ve hipertansiyona yakalanma ihtimalini azalttığı tespit edilmiş ve sarımsağın kalp sağlığı için diğer birçok faydası olduğu bulunmuştur:

Doğal bir iltihap sökücüdür.

Damar açıcı, pıhtı önleyici ve arındırıcı işlevi görür.

Antiseptik ve antibiyotik özellikleri vardır.

Arterleri genişleterek kolesterolün atılmasını ve dolaşımı teşvik eder.

Kalbi korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İnsülin seviyesini arttırarak kan şekeri seviyesini aşağı çeker.

LİMONUN FAYDALARI

Limon içeriğindeki besin maddeleri sayesinde birçok hastalığı önleyen ve tedavi eden son derece şifalı bir gıdadır. Limon yüksek C vitamini içeriğinin yanı sıra B-kompleks vitaminleri, E vitamini ve potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor, bakır, çinko ve manganez gibi birçok mineral ve antioksidan içerir. Kolesterol ve arter sağlığı konusunda, limon detoks işlevi görerek kan dolaşımında bulunan yağ ve toksit maddelerin atılmasını teşvik eder. Sitrik asit damarlarda bulunan yağları oksitleyip ortamdan uzaklaştırarak arter duvarlarına yapışıp tıkanıklık yapmalarını önler.

En etkili kolesterol düşürücü limon sarımsak kürü

Bu sarımsak ve limon kürü geçtiğimiz yıllarda dünyada oldukça popüler hale gelmiş ve kolesterol seviyesini düşürüp bağışıklığı güçlendirmenin etkili bir yolu olduğu kanıtlanmıştır.

Malzemeler;

4 diş sarımsak

4 küçük limon

3 litre kaynatılmış ve damıtılmış su

Hazırlanışı

Önce sarımsağı temizleyip ince ince doğramalısınız. Ardından limonu dilim dilim yapın ve sarımsakla birlikte bir kasenin içinde karıştırın. Ilık suyu sarımsak ve limon karışımının üstüne dökün ve tüm malzemeler sıvılaşana kadar iyice blenderden geçirin. Hazır olduğunda karışımı cam kavanozların içine dökün ve buzdolabının içinde 3 gün kadar bekletin. 3 günün sonunda, süzüp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kullanımı

Bu kürden günde 3 defa, her öğünden önce 50 ml kadar içmek idealdir. Ancak, her öğünden önce yalnızca 1 veya 2 kaşık içerek yavaş yavaş başlamanız önerilir. Bu kürü arka arkaya 40 gün tüketerek detoksu yılda bir defa yapın.

Su içmek kolesterolü düşürür mü?

Günde 2 litre sıcak su içmek, günde 1 saat yürüyüş yapmak ve gece dolu mideyle yatağa girmemek de kolesterolü düşürür. Ayrıca bütün narenciyelerin (portakal, mandalin, limon, greyfurt) gibi içindeki beyaz kısmının iyi bir kolesterol düşürücü olduğunu unutmayın.

Kolesterol düşürücü bitki çaylarından en iyisi alıç çayıdır!

Alıç çayı: Kalp ve damar sağlığı bakımından oldukça önemli bir bitkidir. Diyetinize ekleyeceğiniz günlük 2-3 fincan alıç çayı düzenli tüketilirse kolesterolü düşürebilir.

Kolesterol nedir?

Kolesterol kanda dolaşır ve kandaki kolesterol seviyesi yükseldikçe sağlık için risk de artar. Kolesterol, hayvanların vücut dokularındaki hücre zarlarında bulunan ve kan plazmasında taşınan bir sterol, yani bir steroid ve alkol birleşimidir. Daha düşük miktarlarda bitkilerde de bulunur. — Kolesterol ölçümleri kan tahlili ile yapılmaktadır.. Kolesterol ölçümü yapılacak kişinin en az 12 saat bir şey yememiş olması gereklidir.

Kolesterol belirtileri nelerdir?

Yüzde ve özellikle göz çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezeleri.

Göğüs ağrısı

Halsizlik ve yorgunluk.

Ayak ve bacaklarda ağrı, uyuşma.

Baş dönmesi.

Yaraların geç iyileşmesi.

Solgun görünümlü cilt.

Nefes darlığı

Zayıf insanlarda kolesterol yüksekliği

Zayıf insanlar da kolesterol hastası olabilirler. Çünkü kötü huylu kolesterol olan LDL' nin büyük bir bölümü karaciğer metabolizması yani bünye ile ilgilidir. Bu nedenle 20 yaşın üzerindeyseniz ve doktorunuzun ek bir önerisi yoksa her 5 yılda bir kolesterol düzeylerinizi kontrol ettirmelisiniz.

LDL kolesterol yüksekliği ne anlama gelir?

LDL yüksekliği nedir? LDL yüksekliği, damar tıkanıklığı, damar sertliği; dolayısıyla da kalp hastalıklarına yakalanma riskini ciddi şekilde artırır. LDL, damar duvarlarına yapıştığı için kan akışı zayıflar. Bu vesileyle kalp hastalıkları meydana gelir. Yine aynı testte görülen LDL kolesterol düzeyi 130 mg/dl altında iken ideal, 130-159 mg/dl arası sınırda, 160 mg/dl üzeri ise yüksek olarak nitelendirilir.

HDL kolesterol yüksekliği ne anlama gelir?

Kolesterolün kanda yüksek çıkması kan damarlarına zarar verirken; HDL, fazla kolesterolü kandan uzaklaştırarak damar sağlığını koruyan bir kolesteroldür. HDL yüksekliği endişelenmeyi gerektirmez. HDL yüksekliği kalp sağlığının çok iyi korunduğu anlamına gelmektedir.