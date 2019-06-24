Kolejli Esma uykuda kalp krizine yakalandı Mersin’in Anamur ilçesinde 17 yaşındaki Bilge Koleji öğrencisi Esma Vatan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mersin’in Anamur ilçesinde 17 yaşındaki Bilge Koleji öğrencisi Esma Vatan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Özel ve Havva Vatan çiftinin kızları Esma Vatan, evlerinde uyurken kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Esma, Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vatan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

Esma Vatan’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ilçeye bağlı Evciler Mahallesine götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.