Kolay keşkek nasıl yapılır? Keşkek nedir?

Keşkek tarifi

Yapımı için malzemeler

Yarım kilogram aşurelik buğday

1 adet tavuk göğsü

4 litre su

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

Keşkek tarifi nasıl yapılır?

Tencereye su koyun ve akşamdan ıslattığınız buğdayları ilave edip kaynatın. Tavuk göğüsünü haşlayın. Haşlanan tavuk göğüsünü küçük parçalara ayırın. Kaynama işleminde bittiğinde buğday suyla tamamen özleşip lapa halini alacaktır. Pişen buğdayların içine tavukları ilave edin. Tavuklar diri kalsın istiyorsanız çok çırpmayın. Üzeri için yağı eritip içine salçayı ekleyin ve kıvam alması için çok az su ilave edin. Çırptığınız keşkeği servis tabağına alın ve üzerin salça tereyağı karışımını dökerek servis edin. Afiyet olsun...

Tavuklu keşkek tarifi

Malzemeler

Yarım kilo yarma buğday

yarım kilo tavukgöğsü

1 su bardağı ıslatılmış nohut

1 çay kaşığı kimyon ve kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet kuru soğan

Tavuklu keşkek nasıl yapılır?

Bir gece önceden ıslatılmış nohutları ve yarma buğdayları büyük bir tencereye koyalım üzerine tavuğun göğüs etini ve tavuk suyunu, iri iri doğradığınız soğanı ve biber salçasını koyalım. Tuz ve kimyonu da ekledikten sonra tavuk suyunu malzemelerin üzerini geçecek şekilde dökelim ve pişmeye bırakalım.nPişmeye bırakılan keşkeği pişene kadar karıştırmayın piştiğini anlamak için nohut veya buğdayların tadına bakın. Piştikten sonra altını kapatın ve karıştırma başlayın. 10 - 15 dakika boyunca malzemeleri birbirine karıştırın ve hafif sulu bir yapıda bırakın. Dilerseniz üzerine tereyağı eritip dökebilirsiniz. Keşkek hem lezzetli hemde kolay bir yöresel yemektir. Keşkeğinizin daha güzel olması için size bir kaç küçük önerimiz var.

Keşkek yapmanın püf noktaları:

Yarma buğdayı ve nohutları bir gece öncesinden ıslamanız gerekmektedir. Tavukları iyi pişirirseniz daha kolay ayıklanacaktır. Tavukları kaynattığınız suyu kesinlikle dökmeyin keşkek için kullanacaksınız. Keşkeği pişerken asla karıştırmayın, piştikten sonra altını kapatın ve karıştırın.

Keşkek kalori?

3 kaşık keşkek kaç kalori? 1 gram gelen etli keşkek 3 kalori değerindedir. 15 gram gelen 1 yemek kaşığı etli keşkek 48 kalori değerindedir. 100 gram gelen küçük porsiyon etli keşkek 321 kalori değerindedir. 150 gram gelen orta porsiyon etli keşkek 481 kalori değerindedir.

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Geleneksel bir yemek olan keşkek, özellikle Batı Anadolu ve İzmir için düğünlerin olmazsa olmazıdır. Bazı yörelerde keşkek dövülürken davulla zurna bu görsel şölene eşlik eder.