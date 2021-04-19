  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Kolay hızlı tatlı tarifleri | Pratik sütlü tatlı nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Kolay hızlı tatlı tarifleri | Pratik sütlü tatlı nasıl yapılır?

İftarın ardından pek çok kişi tatlı krizlerine nokta koyacak lezzetlere ihtiyaç duyuyor. Peki, kolay tatlı için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 18:31:00 -
Kolay hızlı tatlı tarifleri | Pratik sütlü tatlı nasıl yapılır?

Ramazan akşamlarının olmazsa olmazlarındandır tatlılar. Hem kolay hem de hafif bir tatlı arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Kolay sütlü tatlı tarifi

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 tutam tuz
  • 4 yemek kaşığı nişasta
  • 1 kutu krema
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 160 gram bitter çikolata

Sütlü tatlı nasıl yapılır?

Süt, yumurta sarıları, nişasta, şeker ve tuzu alıp karıştırın. Ardından ocağın altını açın.

Tatlı kıvam alınca krema, tereyağı ve vanilini ekleyip karıştırın.

Tatlıyı ikiye bölün.

Bir kısmını kaselere yarım yarım boşaltın.

Kalan tatlıya çikolatayı ekleyip karıştırın.

Çikolatalı karışımla kaselerin süt kısmını doldurun.

Tatlınız oda sıcaklığına gelince üzerini süsleyin.

Tatlıyı 1-2 saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

İftar için kolay çorba tarifi
İftar için kolay çorba tarifi

Yemek Tarifleri

İftar için kolay çorba tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüman ülke Türkiye kararını duyurdu! Resmen geliyorlar
Dünya

Müslüman ülke Türkiye kararını duyurdu! Resmen geliyorlar

Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, Türkiye'de düzenlenecek olan barış konferansına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi...
Teşkilat'tan peş peşe kötü haberler!
Medya

Teşkilat'tan peş peşe kötü haberler!

TRT'nin Teşkilat dizisinde koronavirüs şoku yaşanıyor. Sabah saatlerinde Hulki karakterini oynayan Nihat Altınkaya'nın koronavirüse yakaland..
Her şey Yunan-Fransız oyunuymuş! Planlanmış kriz
Gündem

Her şey Yunan-Fransız oyunuymuş! Planlanmış kriz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay