Kolay hızlı tatlı tarifleri | Pratik sütlü tatlı nasıl yapılır?
İftarın ardından pek çok kişi tatlı krizlerine nokta koyacak lezzetlere ihtiyaç duyuyor. Peki, kolay tatlı için hangi malzemeler gerekli?
Ramazan akşamlarının olmazsa olmazlarındandır tatlılar. Hem kolay hem de hafif bir tatlı arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Kolay sütlü tatlı tarifi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 2 adet yumurta sarısı
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 tutam tuz
- 4 yemek kaşığı nişasta
- 1 kutu krema
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 160 gram bitter çikolata
Sütlü tatlı nasıl yapılır?
Süt, yumurta sarıları, nişasta, şeker ve tuzu alıp karıştırın. Ardından ocağın altını açın.
Tatlı kıvam alınca krema, tereyağı ve vanilini ekleyip karıştırın.
Tatlıyı ikiye bölün.
Bir kısmını kaselere yarım yarım boşaltın.
Kalan tatlıya çikolatayı ekleyip karıştırın.
Çikolatalı karışımla kaselerin süt kısmını doldurun.
Tatlınız oda sıcaklığına gelince üzerini süsleyin.
Tatlıyı 1-2 saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.