0553 313 94 23

Kokusuz koyun etine yoğun ilgi

SİVAS (İHA) –Rusya’dan alınarak Sivas’ta yetiştirilen soğuğa dayanıklıRomanov cinsi koyunlar etinin kokmaması nedeniyle yoğun talep görüyor.

28 Mart 2019 Perşembe 12:20
Kokusuz koyun etine yoğun ilgi

SİVAS (İHA) –Rusya’dan alınarak Sivas’ta yetiştirilen soğuğa dayanıklıRomanov cinsi koyunlar etinin kokmaması nedeniyle yoğun talep görüyor.


Taha Yasin Çitil isimli Sivaslı genç, yaklaşık 2.5 yıl önce üniversiteyi yarıda bırakarak Sivas’ta hayvancılık yapmaya karar verdi. Bilinçli ve bilime dayalı hayvan yetiştiriciliği yapmayı hedefleyen Çitil, internet üzerinden yoğun araştırmalar yaparak Sivas’ın soğuğuna karşı en dayanıklı koyun türünün Rusya’da yetiştirilen Romanov koyunları olduğuna karar verdi. İlk olarak bir ahır yeri kiraladı. Ardından Rusya’dan 50 adet Romanov koyunu getirdi. 2 yılda koyunların sayısı 200’e ulaştı. Çitil, bir süre sonra Romanov koyunlarının etinin bilindik koyun etleri gibi kokmadığını fark etti. Girişimci genç, daha lezzetli olan ve kokmayan Romanov koyunlarına talebin her geçen gün artığını söyledi.


Yüksek randıman veriyor


Romanov koyunları ürettiklerini ifade eden Çitil,"Bu ırk daha çok üretim amaçlı, damızlık üretilen bir ırk. Dişilerin kuzu verimliliği yüksek, erkeklerinde et verimliliği yüksek bir ırk. Genelde insanlar bunu merak ediyor. Biz bu hayvanları komple içeride, yem vererek komple gözetim altında tutarak, aşılarını, günlerini annesi hangisi, yavrusu hangisi, babası hangisi o şekilde secerelerini tutarak yapıyoruzve yüksek bir verim alabiliyoruz. Bu konuda da biz Romanov koyununu deneyelim dedik. İlk başta 50 tane getirdik. Biz bunlara baktık ettik. Benim daha önce hayvancılık geçmişim yoktu. İlk başlarda baya zayiat verdik. Daha sonrasında şuanda ırkı toparladık. Artık tam anlamıyla biz bu ırkı yapabiliyoruz diyebiliyoruz. Genelde eksiklerimiz var. Romanov koyunları genelde ikiz, üçüz şeklinde doğum yapıyor. Yüksek randıman veriyor. Beşiz koyunda aldık ama beşizi çok istemiyoruz çünkü işletme açısından çok karlı olmuyor. İlgi istiyor" dedi.


Et verimi yüksek


Romanov cinsi koyunun ırk olarak et veriminin yüksek olduğunu belirten Çitil,"5-6 aylık erkek kuzularımız50 kilo civarında geliyor canlı. Dişilerine baktığımız zaman bu sene doğmuş kuzu seneye bu zamanda anne oluyor. Şuanda anaç sayısı 150 normalde daha fazla olması lazım ilk senenin zayiatı var. Daha sonrasında erkeklerden sattıklarımız dişilerden sattıklarımız var. Elimizde arı ırkı tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Kokusuz olduğu için tercih ediliyor


Rusya’nın iklimi ile Sivas’ın iklimi arasında çok bir fark olduğunu düşünmediğini ifade eden Çitil,"Hayvanların yünlerini iyi kırktığınız zaman bakımlarını iyi yaptığınız zaman Sivas değil başka illerde de çok rahat yaşayabilecek hayvanlar. Kar oranı bunda daha yüksek ama gerçekten bakım istiyor. Sürekli takip etmeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman ciddi bir randıman alabileceğiniz bir ırk. Bizim koyunlarımızın et oranı şuanda yüzde 50 randımanında yani karkasa düştüğü zaman yarı yarıya et verimi alıyoruz. Bu et, genelde Sivas’ın insanı koyunun kokusundan kaynaklı etini yemez. Romanov hayvanının etinde kokusu yok. Etinden herhangi bir koku almıyorsunuz. Et lezzeti de gayet yüksek" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:20
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    1. Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman..
    2. Eskişehir'deki arkadaş cinayeti..
    3. Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten..
    4. PKK'lı teröristlere ait sığınaklar..
    5. Şahinbey'in ölümünün 99. yılı
    6. Altın fiyatları
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün..
    8. TUS tercihleri ne zaman başlayacak? |..
    9. İnşallah aday tespitlerinde isabet..
    10. "Milletimizi sandığa gitmeye davet..
    11. Oltu’da “Seçim Güvenliği Toplantısı”..
    12. Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler yol..
    13. Ebû Süfyan-Ebû Cehil ve Ebû Lehep..
    14. Bangladeş’te yanan binada can pazarı
    15. Genel Merkezi Malatya’da bulunan ASMYD..
    16. TİKA'nın Afganistan'da yenilediği..
    17. Kaybolduğu sanılan çocuk kanepenin..
    18. Baydilli’ye destek ziyaretleri devam..
    19. İlk yerli otomobilin modeli belli oldu
    20. Şarköy’de kitap okuma yarışması..
    21. İran'dan Basra Körfezi'nde "trol..
    22. Kaçak göçmenleri arabadan indirip kaçtı
    23. Arkadaşına bisiklet alabilmek için..
    24. Türkiye düşmanları zillete bel bağladı
    25. Karalar: "Şehit eşinin provokasyon..
    26. Dakka'da çok katlı binada yangın
    27. Avrupa devleri, Yusuf Yazıcı için..
    28. SP Van’da seçime iddialı giriyor
    29. "Milli takımın genç ve iyi bir..
    30. İzmir'de Cumhur İttifakı Meclis Üyesi..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi