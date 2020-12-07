Kokuşmuş magazin mahallesine ve Laikçi seküler tayfaya ters köşe! Sermiyan Midyat'tan Türkiye ve Erdoğan sözleri

Şiddet dolu gayrimeşru ilişki ile gündeme gelen oyuncu Sermiyan Midyat, iş görüşmesi için Amerika'ya gitti. Sermiyan Midyat ABD'nin koronavirüs sürecinde tökezlediğini itiraf edip, Türkiye’nin başarısına vurgu yaparak laikçi seküler tayfaya ters köşe yaptı.

Sermiyan Midyat’ın şaşırtan açıklamaları sonrası, koronavirüste tedbirleri arttırarak ve yeni şehir hastanelerinin açılışını yaparak sağlam bir şekilde mücadele eden hükümeti her fırsatta hedef alan zihniyet, beklemediği video karşısında adeta kapak oldu.

Havalimanında ateş ölçümü yapılmadığını söyleyen Midyat, New York sokaklarında karşılaştığı manzarayı anlattı. oyuncu, insanların koronavirüse karşı tedbirsizce davrandığını dile getirdi. "ABD'yi gördükten sonra memleketimin kıymetini anladım" diyen Midyat, "Memleketimizdeki Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet takdire şayan" şeklinde konuştu

Amerika Birleşik Devletleri'nede bulunan Sermiyan Midyat, insanların koronavirüse karşı gerekli tedbirleri almadığını ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını belirterek, New York sokaklarında karşılaştığı manzarayı çektiği bir video ile anlattı.

46 yaşındaki oyuncu, havalimanında ateş ölçümü yapılmadığını dile getirerek, kafelerin, restoranların açık olduğunu ve insanların sosyal mesafe kullarına uymadığını söyledi. Midyat, Amerika ve Türkiye'de alınan tedbirleri de karşılaştırdı.

"Burada herkes dip dibe"

Sermiyan Midyat, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Herkese Amerika New York'tan selamlar, sevgiler;

Yaklaşık bir yıldır pandemiden beri yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi bir iş görüşmesi dolayısıyla Amerika'ya geldim ve Amerika'nın pandemi konusunda tutumu karşısında inanılmaz şaşırdım. Herkesin süper güç dediği Amerika'dan bahsediyoruz. Bakın herkes sokaklarda, kuaförler ve restoranlar açık, herkes dip dibe havalimanında ateş bile ölçülmedi. Bizde alışveriş merkezlerinde kafede bile ateş ölçülüyor. Söyleyeceğim şey belki kimilerinin beni linç etmesini sağlayacaktır. Zira memleketimize sırf muhalif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için siyah-beyaz diyen popülasyon çok fazla. Benim de biliyorsunuz 23 yıldır huzurunuzdayım, övgüsü eleştirisinin nereye gideceğini hesap etmeden konuşan bir deli kardeşinizim.

"İnsan içindeyken fark etmiyor"

Söylemek istediğim şu ki; Hakikaten insan içindeyken fark etmiyor. Bir yıldır memlekette herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söyleyeyim ki herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla insan fark ediyor. Bu bir düşünce değil gözlemle tespittir. Bu konuda gerçekten memleketteki bütün sağlık çalışanlarının, hekimlerin, emekçilerin, Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği hassasiyet, emek, çaba ve gerçekten teşekküre ve takdire şayan... Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi de öğreneceğimiz günlerde buluşuruz ve en yakında zamanda da sinemalarda görüşmek dileği ile görüşmek üzere.