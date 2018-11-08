Haçlı artığı kokuşmuş zihniyet yine İslam'a saldırdı!

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Her fırsatta İslam’a saldırmayı kendisine görev eden kemalist-solcu kırması kokuşmuş zihniyetin tezahürü olan Cumhuriyet gazetesi, kısa bir süre önce yönetim değişikliğine gitti. Ancak yönetimdeki isimleri değişen gazetenin İslam düşmanı çarpık zihniyeti ise devam ediyor.

Hem çarpıttı hem de İslam’a saldırdı!

Yaptığı haberleriyle eli kanlı terör örgütleri PKK, FETÖ ve DHKP-C’ye kol kanat geren ve adeta hainlerin sesi olan Cumhuriyet gazetesi yine Mustafa Kemal’in arkasına saklanarak İslam düşmanlığını bir kez daha gösterdi. Eski Türkiye zihniyetinin özlemini duyan gazetede 'laiklik' ve 'Atatürk' üzerinden İslam’a ve Müslümanlara saldırmaya devam etti.

Gazete bugünkü baskısında "Atatürk yok, cihat övülüyor" başlığıyla bir yazı dizisi yayınladı. Mustafa Solak ve Nazif Ay’ın kaleme aldığı yazı dizisinde okullardaki ders kitaplarından Atatürk’ün çıkartıldığı ve İslam uğruna mücadele etmek manasına gelen 'Cihadın' övüldüğü bilgisi verildi. Milli ve manevi değer olan 'Cihat' kavramını batılı efendilerinin çarpık gözlüğüyle değerlendiren kirli zihniyet ders kitaplarından Atatürk’ün çıkarıldığını iddia ederek hem gerçekleri çarpıttı, hem de cihat kavramının övülmesini 'kötü' bir şeymiş gibi göstererek İslam düşmanlığını göstermiş oldu.

Alay konusu oldu

Çarpık ve kirli zihniyetini kusan Cumhuriyet gazetesinin yalan ve iftira dolu yazı dizisi sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de büyük tepki çekti. Kamuoyu, gerçekleri alenen çarpıtan ve toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden bu yayınlar konusunda yetkili birimlerin harekete geçip geçmeyeceğini merak ediyor.

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