THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Haçlı artığı kokuşmuş zihniyet yine İslam'a saldırdı!

Yaptığı skandal haberlerle FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütlerinin adeta sözcülüğünü üstlenen ve kısa bir süre önce de yönetim değişikliğine giden Cumhuriyet gazetesinin kirli zihniyeti halen varlığını koruyor. İslam düşmanlığını kendisine misyon edinmiş olan gazete çarpık zihniyetini bir kez daha göstererek 'cihat' kavramı üzerinden İslam'ı hedef aldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:32
Haçlı artığı kokuşmuş zihniyet yine İslam'a saldırdı!

 yeniakit.com.tr  özel haber  

Her fırsatta İslam’a saldırmayı kendisine görev eden kemalist-solcu kırması kokuşmuş zihniyetin tezahürü olan Cumhuriyet gazetesi, kısa bir süre önce yönetim değişikliğine gitti. Ancak yönetimdeki isimleri değişen gazetenin İslam düşmanı çarpık zihniyeti ise devam ediyor.

Hem çarpıttı hem de İslam’a saldırdı!

Yaptığı haberleriyle eli kanlı terör örgütleri PKK, FETÖ ve DHKP-C’ye kol kanat geren ve adeta hainlerin sesi olan Cumhuriyet gazetesi yine Mustafa Kemal’in arkasına saklanarak İslam düşmanlığını bir kez daha gösterdi. Eski Türkiye zihniyetinin özlemini duyan gazetede 'laiklik' ve 'Atatürk' üzerinden İslam’a ve Müslümanlara saldırmaya devam etti.

Gazete bugünkü baskısında "Atatürk yok, cihat övülüyor" başlığıyla bir yazı dizisi yayınladı. Mustafa Solak ve Nazif Ay’ın kaleme aldığı yazı dizisinde okullardaki ders kitaplarından Atatürk’ün çıkartıldığı ve İslam uğruna mücadele etmek manasına gelen 'Cihadın' övüldüğü bilgisi verildi. Milli ve manevi değer olan 'Cihat' kavramını batılı efendilerinin çarpık gözlüğüyle değerlendiren kirli zihniyet ders kitaplarından Atatürk’ün çıkarıldığını iddia ederek hem gerçekleri çarpıttı, hem de cihat kavramının övülmesini 'kötü' bir şeymiş gibi göstererek İslam düşmanlığını göstermiş oldu.

Alay konusu oldu

Çarpık ve kirli zihniyetini kusan Cumhuriyet gazetesinin yalan ve iftira dolu yazı dizisi sosyal medyada  hem alay konusu oldu hem de büyük tepki çekti. Kamuoyu, gerçekleri alenen çarpıtan ve toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden bu yayınlar konusunda yetkili birimlerin harekete geçip geçmeyeceğini merak ediyor.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 12:32
  1. Cumhuriyet gazetesi
  2. Mustafa Solak
  3. Nazif Ay
  4. Atatürk
  5. cihat
  6. ders kitapları

YORUM YAZ

  • emiremir4 dk önce
    KOKUS ZIHNIYET ESAS DIN VE ISLAMIYETI KULLANAN UZERINDEN MENFAAT VE PARA KAZANAN ZIHNIYETTIR
  • HaticeHatice10 dk önce
    Bunlar ataturku sevseler neysede gercekten ataturku sevmiyorlar sadece agizlarina dolamislar ataturku zaten cocuklugumuzdan beri okulda toplumda 80 senedir ataturku okutmuslar anlatmislar turk halkinin cogunu mankurtlastirmislar gulenin yetistirdigi talebeler gibi ya arkadas zaten ataturk bu ulkede cumhurbaskanligi yapmis bu ulkenin bir degeri bunu herkes kabul ediyor siz ataturku bir deger olarak kabul etmiyorsunuz siz ilahlastiriyorsunuz bu gunah ataturkun kemiklerini sizlatiyorsunuz ona kabir azabi cektiriyorsunuz bu sevgi degil ki ona zarar veriyorsunuz burakinda kabrinde rahat etsin yazik degil mi sizin gibi mankurtlar yuzunden ataturkun cenaze namazinin kilindigi bir resim bile goremiyoruz yeter artik
  • NİHALNİHAL12 dk önce
    İnkilap tarihi ve Atatürk ilkeleri dersi kaldırılmalı devrimciliği meth ediyor ve zehirliyor hep abartmalar ve yalanlarla dolu küçükken çocukları zehirliyorlar bu ders sakıncalı genel tarihdersi olmalı ve objektif olmalı.İslama saldırmayı öven ders kitabı.
  • ihsanihsan30 dk önce
    kafir olunca bunlar yaparlar akıbetleri ateş düşünmüyorlar aynı hayvanlar gibi
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vatan Partili Başkan'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası
  1. Vatan Partili Başkan'a Erdoğan'a..
  2. AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye..
  3. Furkan Vakfı davası Adana'da başladı
  4. Balıkesir'deki 'sınav jokeri'..
  5. Kırıkkale'nin 'suç makinesi' yakalandı
  6. Ünlü iş adamının oğluna hapis cezası!
  7. Nafaka mağdurlarından Aile Bakanına..
  8. Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun..
  9. SMA hastası Eymen Ali bebek, tedavi..
  10. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
  11. FETÖ'nün hain planı konsolosluktan döndü
  12. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları saat..
  13. İçişleri Bakanı Soylu: Onlar baron..
  14. Kokuş zihniyet yine İslam'ı hedef aldı!
  15. 2018 KPSS sonuçları ne zaman..
  16. Amerika’nın PYD’yi legalleştirme planı
  17. Esed'i Türkiye korkusu sardı! Rusya'ya..
  18. Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok! 1,5..
  19. Beyaz Ev'de yaprak dökümü! İstifası..
  20. 100 metre yükseklikte tıraş ve..
'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi

Günün Karikatürü

8 Kasım 2018
Memura 3 zam birden
Memura 3 zam birden
Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...