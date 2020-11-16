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Korona Virüs Koku kaybı koronavirüsün en önemli habercisi olabilir
Korona Virüs

Koku kaybı koronavirüsün en önemli habercisi olabilir

Koronavirüsle ilgili olarak İngiliz bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, koku kaybının ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 05:49:00 -
Koku kaybı koronavirüsün en önemli habercisi olabilir

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 322 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 54 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'de salgınla ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Koku kaybı ciddi bir sorun

Koronavirüs salgınının önemli rakamlara ulaşmasının ardından hastalığın belirtileri ile ilgili araştırmalarda devam ediyor. Londra'da İngiliz bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, koku kaybının, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, koku kaybı yaşayan vatandaşların, diğer belirtilere göre daha fazla temkinli olması gerektiğini açıkladı.

Mayıs ayında belirti listesine girdi

Tat ve koku alma duyusunun geçici olarak kaybedilmesinin koronavirüs belirtisi olabileceğine dair veriler Nisan ayında gündeme gelmeye başlamış ve Mayıs ortalarında resmi Kovid-19 belirtileri listesine eklenmişti. Koronavirüsle ilgili mevcut kılavuzlara göre, tat veya koku duyusunda kayba uğrayan kişilerin kendilerini karantinaya alması ve test yaptırması gerekiyor.

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