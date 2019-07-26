Köktaş: "Üreticimiz fındığını hemen pazara sunmasın, sabırlı olsun”

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, TMO’nun Kurban Bayramı’ndan sonra fındık alımına başlayacağını hatırlatarak, “Üreticimiz fındığını hemen pazara sunmasın, sabırlı olsun” dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "2019 fındık taban fiyatı" hakkında açıklamalarda bulundu. Köktaş, "17 Temmuz Çarşamba günü fındık bölgesi milletvekillerimiz ile birlikte 2019- 2020 fındık sezonunu değerlendirmek, üreticinin talepleri üzerinde görüşmek ve eylem planı oluşturmak amacıyla bir araya gelmiş, akabinde 22 Temmuz Pazartesi de Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile fiyattan, kaliteye, bölgesel iş birliklerine, üreticinin talep ve beklentilerine kadar pek çok konuyu değerlendirmiştik. Hasat dönemi başlamadan önce fındık fiyatının açıklanmasını ve fındıkta belirsizliğin ortadan kalkmasını amaçladığımız toplantımızın ardından, Bakanımız da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, fındıkla ilgili nihai kararın kısa zamanda verileceğini söylemişti.İşte kısa bir zaman içinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 26 Temmuz Cuma (bugün) 2019 fındık taban fiyatı açıkladı. Yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık içi taban fiyatı 17 TL, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,50 TL olarak belirlendi. Buna kilogram başına yaklaşık 2 TL olan mazot ve gübre desteği ile alan bazlı destek de eklenecek. Böylece fiyatlar 19 TL ve 18,50 TL seviyesine gelmiş olacaktır. TMO tarafından yapılan açıklama ile birlikte fındık alımına başlayacaktır.

Bu anlamda; fındık üreticimizin fındığını hemen pazara sunmamasını, sabırlı olmasını tavsiye ediyoruz. Fındık bölgesi milletvekillerimiz ile birlikte yaptığımız tüm toplantımızın ardından süreç hakkında kamuoyuna doğru bilgiler verdik. Hiç bir zaman ucuz siyaset peşinde olmadık. Fakat olanlar, fındık üzerinden siyaset yapanlar hep yanıldılar. Her zamanda yanılmaya devam edecekler. Bahane değil, çözüm üretmek adına hep üreticimizin yanındayız, onları mutlu edecek, mağdur etmeyecek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.Açıklanan fındık fiyatının ülkemize, ilimize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, üreticilerimize kazasız, belasız, bol kazançlı hasat dönemi diliyorum” diye konuştu.