0553 313 94 23

Köktaş: "Üreticimiz fındığını hemen pazara sunmasın, sabırlı olsun”

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, TMO’nun Kurban Bayramı’ndan sonra fındık alımına başlayacağını hatırlatarak, “Üreticimiz fındığını hemen pazara sunmasın, sabırlı olsun” dedi.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:08
Köktaş: "Üreticimiz fındığını hemen pazara sunmasın, sabırlı olsun”

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, TMO’nun Kurban Bayramı’ndan sonra fındık alımına başlayacağını hatırlatarak, “Üreticimiz fındığını hemen pazara sunmasın, sabırlı olsun” dedi.


AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "2019 fındık taban fiyatı" hakkında açıklamalarda bulundu. Köktaş, "17 Temmuz Çarşamba günü fındık bölgesi milletvekillerimiz ile birlikte 2019- 2020 fındık sezonunu değerlendirmek, üreticinin talepleri üzerinde görüşmek ve eylem planı oluşturmak amacıyla bir araya gelmiş, akabinde 22 Temmuz Pazartesi de Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile fiyattan, kaliteye, bölgesel iş birliklerine, üreticinin talep ve beklentilerine kadar pek çok konuyu değerlendirmiştik. Hasat dönemi başlamadan önce fındık fiyatının açıklanmasını ve fındıkta belirsizliğin ortadan kalkmasını amaçladığımız toplantımızın ardından, Bakanımız da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, fındıkla ilgili nihai kararın kısa zamanda verileceğini söylemişti.İşte kısa bir zaman içinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 26 Temmuz Cuma (bugün) 2019 fındık taban fiyatı açıkladı. Yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık içi taban fiyatı 17 TL, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,50 TL olarak belirlendi. Buna kilogram başına yaklaşık 2 TL olan mazot ve gübre desteği ile alan bazlı destek de eklenecek. Böylece fiyatlar 19 TL ve 18,50 TL seviyesine gelmiş olacaktır. TMO tarafından yapılan açıklama ile birlikte fındık alımına başlayacaktır.


Bu anlamda; fındık üreticimizin fındığını hemen pazara sunmamasını, sabırlı olmasını tavsiye ediyoruz. Fındık bölgesi milletvekillerimiz ile birlikte yaptığımız tüm toplantımızın ardından süreç hakkında kamuoyuna doğru bilgiler verdik. Hiç bir zaman ucuz siyaset peşinde olmadık. Fakat olanlar, fındık üzerinden siyaset yapanlar hep yanıldılar. Her zamanda yanılmaya devam edecekler. Bahane değil, çözüm üretmek adına hep üreticimizin yanındayız, onları mutlu edecek, mağdur etmeyecek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.Açıklanan fındık fiyatının ülkemize, ilimize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, üreticilerimize kazasız, belasız, bol kazançlı hasat dönemi diliyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:08
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan'dan Pakistan'a "tutuklu Hint subaya konsolosluk yardımı" çağrısı
    1. Hindistan'dan Pakistan'a "tutuklu Hint..
    2. Hakkari Belediyesinden yol onarım..
    3. Şanlıurfa’da tefecilere operasyon: 12..
    4. Malezya Başbakanı Mahathir, Sabiha..
    5. Kartepe’de uluslararası yarışma
    6. Anne ve ikiz çocukları kazada yaralandı
    7. Yüksekliği hesaplayamadı, kamyonetiyle..
    8. “Sıfır Atık Projesi” ile 874 ağaç..
    9. Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü..
    10. Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
    11. Ordu’da patpatlara trafik cezası
    12. 3 gün zorlama hapsinden tutuklandı
    13. Plaj voleybol turnuvası başladı
    14. En acı tablo: Anne-kız birlikte son..
    15. 286. Sokak’ta yol çalışması
    16. Azerbaycan vizeleri kaldırıyor
    17. Mezarlıklarda bayram temizliği devam..
    18. Rektör Turgut: “Biz hekimlerin..
    19. "Turizmde cesur olacağız"
    20. Bilecik’te kaza yapan otomobil yandı:..
    21. "Fındıkta beklentilerin üzerinde fiyat..
    22. İspanya'da hükümet krizi: Sanchez yine..
    23. TRAKYAKA Vali Ekrem Canalp..
    24. Hatay'da ambulans ile otomobil..
    25. Kütahya Tavşanlı 1014 konut projesinde..
    26. Hrant Dink cinayetine ilişkin davada..
    27. Mehmet Güllüoğlu: Altyapının..
    28. Gercüş’e bağlı Karalan köyü muhtarı..
    29. Van’da sulama kanalına düşen genç..
    30. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!