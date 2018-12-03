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Köksal Toptan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan'ın cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi- Saadet Toptan için düzenlenen cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:03
Köksal Toptan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede dün 92 yaşında hayatını kaybeden Saadet Toptan'ın cenazesi, yakınları tarafından hastanenin morgundan alınarak Zonguldak'a getirildi.

Saadet Toptan için Acılık Hz. Ali Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Toptan'ın oğlu Köksal Toptan ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saadet Toptan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:03
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