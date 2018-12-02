Köksal Toptan'ın annesi hayatını kaybetti
TBMM eski Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan yaşamını yitirdi.02 Aralık 2018 Pazar 10:22
TBMM eski Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan hayatını kaybetti.
Yaklaşık iki aydır Ankara'daki bir hastanede tedavi gören Saadet Toptan, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Saadet Toptan'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Zonguldak'taki Acılık Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.
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