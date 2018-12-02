Köksal Toptan'ın acı günü
Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan hayatını kaybetti02 Aralık 2018 Pazar 09:56
Eski TBMM Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan hayatını kaybetti.
Yaklaşık iki aydır Ankara'daki bir hastanede tedavi gören Saadet Toptan, 92 yaşında yaşamını yitirdi.
Saadet Toptan'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Zonguldak'taki Acılık Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.
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