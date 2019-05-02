Kokoreççinin ekmek teknesi alev alev yandı Ankara’da seyyar kokoreç satılan minibüs, mangal tezgahından sıçrayan kıvılcım nedeniyle alev alev yandı.

Ankara’da seyyar kokoreç satılan minibüs, mangal tezgahından sıçrayan kıvılcım nedeniyle alev alev yandı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesi Ziraat Mahallesinde bulunan Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kaldırıma park edilmiş halde duran Kadir F.’ye ait seyyar kokoreç minibüsü bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan minibüs, olay yerine gelen itfaiye erlerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale gelirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangına, Kadir F.’nin minibüsten uzaklaştığı sırada, araçtaki mangaldan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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