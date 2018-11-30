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"Kokoreç" parolasıyla kaçak silah satışı

Konya'da kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştürerek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 18'i tutuklandı- Zanlılardan birinin kokoreççilik yaptığı, müşterileriyle telefonda "Kokoreç almaya geliyoruz, bize üç yarım kokoreç çek" şeklindeki şifreli konuşmaları tespit edildi

30 Kasım 2018 Cuma 13:32
"Kokoreç" parolasıyla kaçak silah satışı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştürüp sattıkları öne sürülen 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kurdukları tezgahlarda kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştürüp satan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 24 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 160 tabanca, 61 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

- "Bize üç yarım kokoreç çek"

Ekipler, toptan alınan kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldükten sonra internet ve telefon aracılığıyla sipariş üzerine elden veya kargoyla teslim edildiği, tabancaların 2 ile 3 bin lira arasında satıldığı öğrenildi.

Kokoreççilik yapan şüpheli A.Y'nin müşterileriyle telefonda "Kokoreç almaya geliyoruz, bize üç yarım kokoreç çek" şeklindeki şifreli konuşmaları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 18'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:32
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  3. Konya
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